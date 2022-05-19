Україна

Ґвалтують групами дев’ятимісячних та 78-річних! Денісова розповіла про нових жертв сексуальних злочинів рашистів

Олена Яковлєва, редакторка сайту 19 Травня 2022, 21:36
Нові жертви сексуального насильства з боку росіян на окупованих територіях - діти від 1 до 9 років та двоє літніх чоловіків

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