Коли українські бійці звільнили Київщину, весь світ закляк з жаху від фотодоказів військових злочинів росіян. Реакція світу на наслідки російської окупації не забарилась.

Утім водночас із радістю від поступового визволення Харківської області з кігтів загарбників приходить страшне усвідомлення ціни цієї кровавої війни.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла про нові жахливі злочини рашистів.

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Щодня на телефон лінії психологічної допомоги Уповноваженої надходять повідомлення про сексуальні злочини рашистів, від яких холоне кров. Звірства російських солдатів не мають меж, — пише Денісова.

За останній тиждень більшість дзвінків надходить від самих жертв та їхніх рідних з Харківської області.

За словами уповноваженої ВР з прав людини, 18 травня лише за одну годину через пережите зґвалтування, звернулися десять людей, з який вісім — неповнолітні, зокрема двоє хлопчиків десяти років. Загалом упродовж останньої доби на гарячу лінію надійшли 56 дзвінків.

Історії зґвалтованих

Денісова поділилась кількома історіями мирних жителів, які пережили сексуальне насильство з боку російських військових.

Трійнята дев’ять років, дівчата. Зґвалтовані рашистами, мають тяжкі травми статевих органів. Усе це на очах у матері. Вона в шоковому стані. Ізюм, — зазначає посадовець.

На гарячу лінію також звернулась мама, на очах якої рашисти зґвалтували дев’ятимісячну донечку свічкою.

Іншу 2-річну дівчинку ґвалтували одразу двоє. Їй вдалось вижити, але що буде з її фізичним та ментальним здоров’ям?

На жаль, є і фатальні історії. Однорічного хлопчика, якого зґвалтували двоє російських нелюдів, не вдалось врятувати — помер.

Росіяни не шкодують нікого: ані дітей, ані літніх людей. Зафіксовані випадки зґвалтування чоловіків 67 та 78 років.

Це геноцид українського народу з особливою жорстокістю! Це порушення не лише норм міжнародного гуманітарного права, а й самої його суті, моралі цивілізованого світу! — каже Денісова.

Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини врахувати ці факти навмисного геноциду українського народу.

Західні партнери мають відреагувати на ці кричущі військові злочини та посилювати санкційний тиск на РФ, надавати Україні наступальну зброю, а також долучатися до розслідувань звірств рашистів в Україні.

Безкоштовна психологічна допомога +380 (66) 037 97 08 – повністю конфіденційно.

Для того, щоб за злочини воєнного часу почали карати, необхідно збирати перевірену інформацію та знати, кому її передавати. Читай, як діяти, якщо проти вас скоєно воєнний злочин.