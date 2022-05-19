Насилуют группами девятимесячных и 78-летних! Денисова рассказала о новых жертвах сексуальных преступлений рашистов

Когда украинские бойцы освободили Киевскую область, весь мир застыл от ужаса от фотодоказательств военных преступлений россиян. Реакция мира на последствия российской оккупации не заставила себя ждать.

Одновременно с радостью от постепенного освобождения Харьковской области из когтей захватчиков приходит страшное осознание цены этой кровавой войны.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала о новых ужасающих преступлениях рашистов.

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Каждый день на телефон линии психологической помощи Уполномоченного поступают сообщения о сексуальных преступлениях рашистов, от которых стынет кровь. У зверств русских солдат нет предела, — пишет Денисова.

За последнюю неделю большинство звонков поступает от жертв и их родных из Харьковской области.

По словам уполномоченной ВР по правам человека, 18 мая всего за один час из-за пережитого изнасилования обратились десять человек, из которых восемь — несовершеннолетние, в том числе двое мальчиков десяти лет. Всего за последние сутки на горячую линию поступило 56 звонков.

Истории изнасилованных

Денисова поделилась несколькими историями мирных жителей, переживших сексуальное насилие со стороны русских военных.

Тройня девять лет, девочки. Изнасилованные рашистами, имеют тяжкие травмы половых органов. Все это на глазах у матери. Она находится в шоковом состоянии. Изюм, — отмечает чиновница.

На горячую линию также обратилась мама, на глазах которой рашисты изнасиловали девятимесячную дочь свечой.

Другую 2-летнюю девочку изнасиловали сразу двое. Ей удалось выжить, но что будет с ее физическим и ментальным здоровьем?

К сожалению, есть и роковые истории. Однолетнего мальчика, которого изнасиловали два русских изверга, не удалось спасти — умер.

Россияне не щадят никого: ни детей, ни пожилых людей. Зафиксированы случаи изнасилования мужчин 67 и 78 лет.

Это геноцид украинского народа с особой жестокостью! Это нарушение не только норм международного гуманитарного права, но и самой его сущности, морали цивилизованного мира! — говорит Денисова.

Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека с просьбой учитывать эти факты умышленного геноцида украинского народа.

Западные партнеры должны отреагировать на эти вопиющие военные преступления и усиливать санкционное давление на РФ, предоставлять Украине наступательное оружие, а также приобщаться к расследованиям зверств рашистов в Украине.

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Для того чтобы за преступления военного времени начали наказывать, необходимо собирать проверенную информацию и знать, кому ее передавать. Читай, как действовать, если против вас совершено военное преступление.