П’ять символів війни, які ми запам’ятаємо на все життя

Героїчністю україців та українок захоплюється весь світ. Наша боротьба супроводжується творчою естетикою та гумором. Ми захищаємося із завзятістю та любов’ю, тому навколо так багато символів, які зрозумілі й рідні кожному з нас.

Кухонна шафа, яка тримається попри все

Ми звикли до світлин зруйнованих будинків, які крають серце кожного українця. Але це фото привернуло особливу увагу. На стіні вщент розбомбленої багатоповерхівки у селищі Бородянка — дивом вціліла кухонна шафа.

Українці жартома і з любов’ю почали продукувати меми:

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Як ти? — Тримаюсь, як шафка з Бородянки.

Вцілілі меблі стали символом незламності та стійкості у нестерпних умовах.

Фахівці зняли неушкоджену шафу зі стіни зруйнованого будинку. Тепер вона — експонат Національного музею Революції гідності.

Півник Васильківської Майоліки

Декоративний півник з тієї самої відомої шафки. Це твір авторства українських художників з кераміки Євгена та Надії Протор’євих, які створювали скульптури, вази та сервізи на Васильківському майоліковому заводі.

Творці керамічного півника померли задовго до початку війни. А їхня скульптура стала відомою на всю Україну після деокупації Київщини.

Тепер статуетка півника красується позаду президента України під час його вечірніх звернень до народу. Під час офіційного візиту прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона до столиці харківська художниця подарувала йому васильківського півника:

— Це для вина чи для води? — запитав британський прем’єр.

Це для підняття духу та віри у перемогу, — переконані українці, які полюбили керамічний виріб.

Після війни такий прикрашатиме чи не кожну відбудовану оселю.

Руда кицька з сьомого поверху зруйнованої багатоповерхівки

Вона — улюблениця українських соцмереж. Постраждала, виснажена, але вціліла кішка з серйозними та сміливими очима. Її історія не залишила байдужими тих, хто побачив рудий клубочок високо на руїнах будинку у Бородянці.

Власники кицьки допомагали родичам евакуюватися під час обстрілу селища. Але повернутися додому так і не змогли. На щастя, вони залишили своїй улюблениці вдосталь їжі та води.

Коли будинок потрапив під обстріли російської армії, 12-річна кішечка вціліла. Зоопатруль разом із ДСНС забрали тваринку з сьомого поверху зруйнованої будівлі.

Спочатку кішку лікували волонтери, які назвали її Шафка. Згодом з’ясувалося, що її справжнє ім’я — Глорія. Власники заберуть кицю, щойно вона пройде процес лікування та реабілітації.

Марка Рускій воєнний корабль

За неї голосували у соцмережах, стояли в багатокілометрових чергах та збивали роботу сайту Укрпошти. Марка, на якій зображений український військовий, що вказує шлях воєнному кораблю загарбників, стала безцінним сувеніром та символом нашого героїчного спротиву.

Ідеєю для створення марки послужила історія прикордонників з острова Зміїний. Коли окупанти через радіозв’язок запропонували їм здатися, службовець Роман Грибов відправив їх… подалі.

Українці сприйняли таку реакцію із захопленням, багатьох вона надихнула безстрашно опиратися окупантам.

Услід за вірусною маркою Укрпошта створила другий варіант, присвячений знищенню крейсера Москва — того самого воєнного корабля, який послали українські герої-прикордонники.

Рожева панамка

Цей головний убір став вірусним модним атрибутом сезону весна — літо не лише в Україні, але й у всій Європі. Панама лідера гурту Калуш Олега Псюка підкорила серця мільйонів глядачів Євробачення.

Стильна і молодіжна, вона стала уособленням творчих та сміливих українців, які боронять свою землю та творять історію.

Сам Олег не планував робити цю панаму своєю візитівкою. Перший рожевий головний убір репер купив на секонді. Панамка так сподобалася прихильникам гурту, що Псюк вирішив її залишити, як постійний елемент образу, — і не пожалкував.

Тепер рожевий символ красується на марках, ілюстраціях і став модним трендом в Україні та за її межами.

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