Пять символов войны, которые мы запомним на всю жизнь

Героичностью украинцев и украинок восхищается весь мир. Наша борьба сопровождается творческой эстетикой и юмором. Мы защищаемся с упорством и любовью, поэтому вокруг так много символов, понятных и родных каждому из нас.

Кухонный шкаф, который держится, несмотря ни на что

Мы привыкли к фото разрушенных домов, раздирающих сердце каждого украинца. Но это фото привлекло особое внимание. На стене вдребезги разбомбленной многоэтажки в поселке Бородянка — чудом уцелевший кухонный шкаф.

Украинцы шутя и с любовью начали продуцировать мемы:

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Как ты? — Держусь, как шкафчик из Бородянки.

Уцелевшая мебель стала символом несокрушимости и стойкости в невыносимых условиях.

Специалисты сняли невредимый шкаф со стены разрушенного дома. Теперь он — экспонат Национального музея Революции достоинства.

Петушок Васильковской Майолики

Декоративный петушок из того же известного шкафчика. Это произведение авторства украинских художников по керамике Евгения и Надежды Проторьевых, создававших скульптуры, вазы и сервизы на Васильковском майоликовом заводе.

Создатели керамического петушка умерли задолго до начала войны. А их скульптура стала известна на всю Украину после деоккупации Киевской области.

Теперь статуэтка петушка красуется позади президента Украины во время его вечерних обращений к народу. В ходе официального визита премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в столицу харьковская художница подарила ему васильковского петушка:

— Это для вина или воды? — спросил британский премьер.

Это для поднятия духа и веры в победу, — убеждены украинцы, которые полюбили керамическое изделие.

После войны такое будет украшать чуть ли не каждый отстроенный дом.

Рыжая кошка с седьмого этажа разрушенной многоэтажки

Она — любимица украинских соцсетей. Пострадавшая, истощенная, но уцелевшая кошка с серьезными и смелыми глазами. Ее история не оставила безразличными тех, кто увидел рыжий клубочек высоко на руинах дома в Бородянке.

Владельцы кошки помогали родственникам эвакуироваться при обстреле поселка. Но вернуться домой так и не смогли. К счастью, они оставили своей любимице достаточно пищи и воды.

Когда дом попал под обстрелы российской армии, 12-летняя кошечка уцелела. Зоопатруль вместе с ГСЧС забрали животное с седьмого этажа разрушенного здания.

Сначала кошку лечили волонтеры, которые назвали ее Шафка. Впоследствии выяснилось, что ее настоящее имя — Глория. Владельцы заберут кошку, как только она пройдет процесс лечения и реабилитации.

Марка Русский военный корабль

За нее голосовали в соцсетях, за ней стояли в многокилометровых очередях и сбивали работу сайта Укрпочты. Марка, на которой изображен украинский военный, указывающий путь военному кораблю захватчиков, стала бесценным сувениром и символом нашего героического сопротивления.

Идеей для создания марки послужила история пограничников с острова Змеиный. Когда оккупанты через радиосвязь предложили им сдаться, служащий Роман Грибов отправил их… подальше.

Украинцы восприняли такую ​​реакцию с восхищением, многих она вдохновила бесстрашно оказывать сопротивление оккупантам.

Вслед за вирусной маркой Укрпочта создала второй вариант, посвященный уничтожению крейсера Москва — того самого военного корабля, который послали украинские герои-пограничники.

Розовая панамка

Этот головной убор стал вирусным модным атрибутом сезона весна – лето не только в Украине, но и во всей Европе. Панама лидера группы Калуш Олега Псюка покорила сердца миллионов зрителей Евровидения.

Стильная и молодежная, она стала олицетворением творческих и смелых украинцев, защищающих свою землю и творящих историю.

Сам Олег не планировал делать эту панаму своей визитной карточкой. Первый розовый головной убор рэпер купил на секонде. Панамка так понравилась поклонникам группы, что Псюк решил ее оставить, как постоянный элемент образа, — и не пожалел.

Теперь розовый символ украшает марки, иллюстрации и стал модным трендом в Украине и за рубежом.

Ранее мы рассказывали о трех книгах, вдохновляющих в сложные времена.