Путешествия и вдохновение

Пять символов войны, которые мы запомним на всю жизнь

Эмма Антонюк, журналист программы Викна-новости 19 мая 2022, 13:00
https://www.instagram.com/p/CZ3mj5oIJPs/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Фото: Getty Images, Сайт президента Украины, Facebook, Instagram

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