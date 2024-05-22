Придется отвечать! Что будет за нарушение комендантского часа в Украине

В разных регионах Украины комендантский час действует по-разному. Однако вместе с тем, нарушать ночное спокойствие нельзя в среднем от пяти до семи часов.

Запрет касается нахождения людей в определенное время на улицах и в других общественных местах. Что будет за нарушение комендантского часа — читай в материале.

Адвокат Анна Бобровская отмечает, что для того, чтобы свободно передвигаться в комендантский час, нужно иметь специально выданные пропуска и удостоверение. Их выдает военная комендатура.

А вот проверять документы и соответственно устанавливать правомерность пребывания на улицах и в других общественных местах во время комендантского часа — полномочия патрулей.

По ее словам, патрульные имеют право:

задерживать и доставлять в органы или подразделения Национальной полиции лиц, совершивших или совершающих правонарушения;

применять в соответствии с законодательством меры физического воздействия, оружие и специальные средства;

проверять у лиц удостоверения, документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие законность пребывания территории Украины, и пропуска, а в случае их отсутствия — задерживать соответствующих лиц и доставлять в органы или подразделения Национальной полиции для установления личности;

временно ограничивать или запрещать на улицах, дорогах и других общественных местах пребывания или передвижения лиц, движение транспортных средств, в частности транспортных средств иностранных, консульских учреждений или представительств международных организаций;

выводить лиц из отдельных участков местности и объектов, эвакуировать транспортные средства;

использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие лицам (по их согласию), предприятиям, учреждениям и организациям, за исключением транспортных средств иностранных консульских учреждений или представительств международных организаций.

Какая ответственность за нарушение режима комендантского часа

По словам адвоката, за отказ от исполнения законного распоряжения или требования патруля грозит штраф, общественные или исправительные работы, или административный арест на 15 суток. Если нарушитель сопротивляется, то ему грозит штраф в размере от 17 000 до 34 000 грн или лишение свободы до пяти лет.

Адвокат Джамал Стаценко отмечает, что если ты очутился(-лась) на улице в комендантский час, необходимо соблюдать некоторые правила. К примеру, прислушиваться к советам.

Если ты оказался(-лась) в городе и идешь по улице:

иди по освещенным путям, не прячься;

найди ТрО или военных и объясни ситуацию;

подними руки вверх, не лезь в карманы за документами;

не придумывай ничего, скажи правду: не рассчитал(-а) время;

паспорт лучше носить либо бумажный, либо ID-карту (приложение Дія может не сработать).

Если ты передвигаешься на авто:

не останавливайся посреди трассы или дороги;

доезжай до ближайшего блокпоста и объясни, кто ты и куда направляешься;

у тебя проверят документы, машину, вещи;

если в районе опасно, тебя попросят оставаться у блокпоста до окончания комендантского часа.

Если действия проверяющих тебя были неправомерными, обратись по телефону горячей линии Министерства обороны и ВСУ: 0800 50 04 42.

Также важно не забывать прислушиваться к Генштабу ВСУ и проверять ситуацию на фронте. Читай актуальную карту боевых действий.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.