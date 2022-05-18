Путешествия и вдохновение

Читай, чтобы стать сильнее: три книги, которые вдохновляют в сложные времена

Эмма Антонюк, журналист программы Викна-новости 18 мая 2022, 14:30
Книжки, які надихають у складні часи — підбірка Емми Антонюк
Фото: Pexels

Больше новостей
Українські жінки-військові
Я не девочка, я — военнослужащий: истории украинских защитниц на войне
Скасували весняний призов
Мобилизация 2022: будет ли продлена и что известно о демобилизации — что нужно знать
Павло Клімкін
У нас не будет геополитической скидки, но мы получили желаемый “билет” — Павел Климкин о вступлении Украины в ЕС
Карта заправок від ЛУН покаже в онлайн-режимі, де в Україні є бензин
Отслеживай наличие топлива в реальном времени! ЛУН создал карту работающих АЗС Украины
Смотреть больше

Материалы по теме

Люко Дашвар - Покров - Надія Матвєєва про книгу
Сила книг, написанных женщиной — Матвеева посоветовала украинкам прочесть книгу Люко Дашвар
Борис Джонсон
А что, если бы никто не сопротивлялся нацизму? Отрывок из книги Бориса Джонсона — Фактор Черчилля
Борис Джонсон - Фактор Черчилля - про що книга
Борис Джонсон — Фактор Черчилля: Янина Соколова рассказала о параллелях книги с войной в Украине
Вірші
Стихи про войну: как рифмование поддерживает украинский боевой дух

Видео
0:03:02
Українські жінки-військові

Я не девочка, я — военнослужащий: истории украинских защитниц на войне
воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа продолжили и что нужно знать
Руйнування після вибухів у Дніпрі
Мощные взрывы в Днепре и Харькове: что известно и какие разрушения
0:02:41
Кияни пересідають на велосипеди як вплинула паливна криза
Киев пересаживается на велосипеды и электротранспорт — пошел ли топливный кризис на пользу
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 18 травня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 18 мая
0:05:02
Історія окупації села Ягідне на Чернігівщині
Четыре сотни людей в школьном подвале — история оккупации села Ягодное в Черниговской области
Олег Жданов
Их там тысячи! Олег Жданов о том, когда в России закончатся ракеты
0:10:34
Володимир Зеленський
Вони засіяли Європу трупами! Емоційне звернення Зеленського на відкритті Каннського кінофестивалю
0:10:34
Володимир Зеленський
Они засеяли Европу трупами! Эмоциональное обращение Зеленского на открытии Каннского кинофестиваля
0:04:00
афтове ембарго проти Росії — як тиснуть на Угорщину
Венгрия ставит палки в колеса нефтяному эмбарго — есть ли шанс изменить позицию страны?
Больше видео
Карта заправок від ЛУН покаже в онлайн-режимі, де в Україні є бензин
Читать дальше
Отслеживай наличие топлива в реальном времени! ЛУН создал карту работающих АЗС Украины

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь