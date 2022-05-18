Читай, чтобы стать сильнее: три книги, которые вдохновляют в сложные времена

Книгоиздательство в Украине просят отнести к критической инфраструктуре и создать резерв бумаги. По состоянию на середину мая объемы восстановленных производственных процессов и реализации книг составляют около 10–15% довоенного времени.

Украинцы могут поддержать издательскую отрасль, покупая книги. Вот три книги, которые вдохновят и помогут нам стать лучше и счастливее, когда вокруг война.

Дар. 12 уроков, которые спасут вашу жизнь, Эдит Эгер, Книголав

Эта книга — правила жизни уцелевшей в Аушвице психотерапевта. Она пережила немыслимые мучения, смогла исцелиться после травмы и отчаяния. Теперь Эдит Эгер помогает другим проживать полноценную жизнь, даже когда вокруг много горя и несправедливости.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Она знает, каково это. У нее получилось.

В книге Дар доктор Эгер формулирует 12 тезисов для улучшения жизни. Каждую из них писательница сопровождает собственной историей о психотерапевтической практике, браке и немецком лагере смерти.

В конце каждого раздела автор предлагает способ для решения той или иной проблемы.

Это не только полезно с практической точки зрения, но и интересно. Ибо судьба этой выдающейся женщины — блестящее доказательство того, как можно преодолеть любые трудности.

Книги Эдит Эгер стали мировыми супербестселлерами. Миллиардер Билл Гейтс и теледива Опра Уинфри называют Дар одной из своих любимых книг.

Они бы и мухи не обидели, Славенка Дракулич, Комора

Что превращает обычных людей в жестоких монстров и военных преступников? Хорватская журналистка Славенка Дракулич искала ответы на заседаниях Гаагского трибунала, где судили югославских офицеров, обвиненных в массовых казнях и изнасилованиях во время Боснийской войны.

Наблюдая за разбирательствами, Дракулич обращала внимание на детали: как реагировали подсудимые, когда о них свидетельствовали обиженные женщины? Как на процессе вели себя их родственники? Были ли минимальные признаки раскаяния у военных преступников?

И главное — где был тот поворотный момент, когда вполне порядочные люди, о которых родные говорили “они бы и мухи не обидели”, превратились в бездушных мародеров и убийц?

Читая этот блестящий художественный репортаж, невозможно не проводить параллели с современной российско-украинской войной. Это ценный текст, который дает важные для нас с вами сведения: виновные в военных преступлениях могут быть наказаны.

Диктаторы (наподобие Слободана Милошевича) оказываются на скамье подсудимых в Гааге. Справедливость можно установить, история знает такие случаи.

Планета Полынь, Оксана Забужко, Комора

Вокруг так много людей, жаждущих всего украинского! Полномасштабная война побудила украинцев узнавать больше о своей истории, выдающихся личностях и узнавать нашу ментальность.

Сборник эссе Оксаны Забужко — это стилистически богатая и глубокая книга, которая поможет нам лучше понять собственную идентичность. Забужко пишет об украинцах и украинках, которые творили нашу действительность в различных сферах. О малоизвестных, головокружительных и важных моментах истории.

Вы знали, что Екатерина Билокур ни дня в своей жизни не была колхозницей, несмотря на принуждение советской власти? Или как Соломия Павлычко уговаривала автора покупать мех на западные гонорары?

Или как напыщенный Бродский публично произносил имперские нарративы? Оксана Забужко с фантастическим чувством юмора и присущей ей остротой разобрала эту колониальную спесь на атомы.

Свои эссе писательница разделила на женские, мужские и коллективные. Это интересно, это важно и это о нас.

Ранее мы рассказывали об интересных параллелях из книги Фактор Черчилля.