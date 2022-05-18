Читати, щоб стати сильнішими: три книжки, які надихають у складні часи

Книговидання в Україні просять зарахувати до критичної інфраструктури й створити резерв паперу. Станом на середину травня обсяги відновлених виробничих процесів та реалізації книжок становлять близько 10–15% від довоєнного часу.

Українці можуть підтримати видавничу галузь, купуючи книжки. Ось три книжки, які надихають та допоможуть нам стати кращими й щасливішими, коли навколо війна.

Дар. 12 уроків, які врятують ваше життя, Едіт Еґер, Книголав

Ця книжка — правила життя вцілілої в Аушвіці психотерапевтки. Вона пережила немислимі муки, змогла зцілитися після травми й відчаю. Тепер Едіт Еґер допомагає іншим проживати повноцінне життя, навіть коли навколо багато горя і несправедливості.

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Вона знає, як це. Їй вдалося.

У книжці Дар докторка Еґер формулює 12 тез для покращення життя. Кожну з них письменниця супроводжує власною історією про психотерапевтичну практику, шлюб та німецький табір смерті.

Наприкінці кожного розділу авторка пропонує спосіб для розв’язання тієї чи іншої проблеми.

Це не тільки корисно з практичної точки зору, але й цікаво. Бо доля цієї видатної жінки — блискучий доказ того, як можна подолати будь-які труднощі.

Книжки Едіт Еґер стали світовими супербестселерами. Мільярдер Білл Ґейтс та теледіва Опра Вінфрі називають Дар однією зі своїх найулюбленіших книг.

Вони б і мухи не скривдили, Славенка Дракуліч, Комора

Що перетворює звичайних людей на жорстоких монстрів та воєнних злочинців? Хорватська журналістка Славенка Дракуліч шукала відповіді на засіданнях Гаазького трибуналу, де судили югославських офіцерів, звинувачених у масових стратах та зґвалтуваннях під час Боснійської війни.

Спостерігаючи за розглядами справ, Дракуліч звертала увагу на деталі: як реагували підсудні, коли про них свідчили скривджені жінки? Як на процесі поводилися їхні родичі? Чи були бодай мінімальні ознаки каяття у військових злочинців?

І головне — де був той поворотний момент, коли цілком пристойні люди, про яких рідні казали “вони б і мухи не скривдили”, перетворилися на бездушних мародерів та вбивць?

Читаючи цей блискучий художній репортаж, неможливо не проводити паралелей із сучасною російсько-українською війною. Це цінний текст, який наводить важливі для нас із вами свідчення: винні у воєнних злочинах можуть понести покарання.

Диктатори (на зразок Слободана Мілошевича) таки опиняються на лаві підсудних у Гаазі. Справедливість можна встановити, історія знає такі випадки.

Планета Полин, Оксана Забужко, Комора

Навколо так багато людей, які спраглі всього українського! Повномасштабна війна спонукала українців дізнаватися більше про свою історію, видатні постаті та пізнавати нашу ментальність.

Збірка есеїв Оксани Забужко — це стилістично багата і глибока книжка, яка допоможе нам краще зрозуміти власну ідентичність. Забужко пише про українців та українок, які творили нашу дійсність в різноманітних сферах. Про маловідомі, карколомні та важливі моменти історії.

Ви знали, що Катерина Білокур жодного дня у своєму житті не була колгоспницею, попри примус радянської влади? Чи як Соломія Павличко вмовляла авторку купувати хутро на західні гонорари?

Або як пихатий Бродський публічно виголошував імперські наративи? Оксана Забужко з фантастичним почуттям гумору і властивою їй гостротою розібрала цю колоніальну пиху на атоми.

Свої есеї письменниця розділила на жіночі, чоловічі та колективні. Це цікаво, це важливо і це про нас.

Раніше ми розповідали про цікаві паралелі у книзі Фактор Черчилля.