Тренд весни 2022! Історія рожевої панамки та чому соліст Kalush Orchestra виступає в ній

Яскравий аксесуар фронтмена гурту Kalush Orchestra Олега Псюка, напевно, запам’ятався всьому світові. У чому ж його секрет та чому саме рожева панамка доповнила образ одного з переможців Євробачення 2022, розповіли The Village.
Український гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні 2022, яке проходило в італійському місті Турині. Незвичний аксесуар фронтмена гурту Олега Псюка, як-от рожева панамка, привернув увагу багатьох глядачів. У них виникло питання: чому саме такий аксесуар?
Як виявилося, рожеву панаму соліст носить уже давно. Вона стала його візитівкою та найбільш впізнаваною частиною образу. Тож Олег вирішив залишити фірмовий стиль і на пісенному конкурсі.
Щоправда, для Євробачення довелось обрати головний убір без логотипів. Раніше співак носив панамку від італійського бренду Ellesse, яку він придбав у секонд-хенді для зйомки кліпу на пісню Не маринуй.
Після перемоги на Євробаченні рожева фішка стала візитівкою не лише Олега Псюка, а й усього гурту Kalush Orchestra.
Фото: The Village
Олег Псюк розповів, як здобував свій фірмовий аксесуар:
Я завжди ходжу в панамі. У мене є дві такі панами: одну випадково купив на секонді для зйомки кліпу.
Я завжди ходжу в панамі. У мене є дві такі панами: одну випадково купив на секонді для зйомки кліпу.
— Друга панама нова. В Україні купити її не міг, але якось в Instagram в сторіс побачив дівчину в “моїй” панамі й написав їй. Тиждень часу я розмаланював (ред. — вмовляв) дівчину, щоб купити панаму. Вона продала мені її за 600 грн. Я на знак подяки подарував їй куртку від молодіжного бренду Staff.
Відтепер в Україні нова мода: купити рожеву панамку майже неможливо. Подібні до такої, як в Олега, швидко розкуповують, особливо на Івано-Франківщині.
Але, схоже, що панама — тренд не лише в Україні, а й у світі. Адже навіть співак Сем Райдер, який представив цьогоріч на Євробаченні Велику Британію, повернувся з конкурсу саме в панамі Kalush. Її артисту подарував Олег Псюк.
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Публикация от SAM RYDER (@samhairwolfryder)
Kalush Orchestra й самі випустили лімітовану колекцію. Вони є двох видів: з написами Kalush і Kalush Orchestra. Вартість кожної становить 500 грн.
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Оскільки Євробачення виграла Україна, то тепер постало питання, де проведуть співочий конкурс. Ялта, Маріуполь, Київ, Варшава — читай, де відбудеться Євробачення 2023.