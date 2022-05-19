Тренд весни 2022! Історія рожевої панамки та чому соліст Kalush Orchestra виступає в ній

Яскравий аксесуар фронтмена гурту Kalush Orchestra Олега Псюка, напевно, запам’ятався всьому світові. У чому ж його секрет та чому саме рожева панамка доповнила образ одного з переможців Євробачення 2022, розповіли The Village.

Український гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні 2022, яке проходило в італійському місті Турині. Незвичний аксесуар фронтмена гурту Олега Псюка, як-от рожева панамка, привернув увагу багатьох глядачів. У них виникло питання: чому саме такий аксесуар?

Рожева панамка Kalush Orchestra

Як виявилося, рожеву панаму соліст носить уже давно. Вона стала його візитівкою та найбільш впізнаваною частиною образу. Тож Олег вирішив залишити фірмовий стиль і на пісенному конкурсі.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Щоправда, для Євробачення довелось обрати головний убір без логотипів. Раніше співак носив панамку від італійського бренду Ellesse, яку він придбав у секонд-хенді для зйомки кліпу на пісню Не маринуй.

Після перемоги на Євробаченні рожева фішка стала візитівкою не лише Олега Псюка, а й усього гурту Kalush Orchestra.

Історія рожевої панамки

Олег Псюк розповів, як здобував свій фірмовий аксесуар:

Я завжди ходжу в панамі. У мене є дві такі панами: одну випадково купив на секонді для зйомки кліпу.

— Друга панама нова. В Україні купити її не міг, але якось в Instagram в сторіс побачив дівчину в “моїй” панамі й написав їй. Тиждень часу я розмаланював (ред. — вмовляв) дівчину, щоб купити панаму. Вона продала мені її за 600 грн. Я на знак подяки подарував їй куртку від молодіжного бренду Staff.

Читати на тему Він із простої сім’ї: мама Стефанія прокоментувала виступ Kalush Orchestra на Євробаченні Читай коментар мами Олега Псюка Стефанії про виступ її сина на Євробаченні-2022.

Панама — тренд

Відтепер в Україні нова мода: купити рожеву панамку майже неможливо. Подібні до такої, як в Олега, швидко розкуповують, особливо на Івано-Франківщині.

Але, схоже, що панама — тренд не лише в Україні, а й у світі. Адже навіть співак Сем Райдер, який представив цьогоріч на Євробаченні Велику Британію, повернувся з конкурсу саме в панамі Kalush. Її артисту подарував Олег Псюк.

Kalush Orchestra й самі випустили лімітовану колекцію. Вони є двох видів: з написами Kalush і Kalush Orchestra. Вартість кожної становить 500 грн.

Оскільки Євробачення виграла Україна, то тепер постало питання, де проведуть співочий конкурс. Ялта, Маріуполь, Київ, Варшава — читай, де відбудеться Євробачення 2023.