Він із простої сім’ї: мама Стефанія прокоментувала виступ Kalush Orchestra на Євробаченні

Переможцем Євробачення-2022 став гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Як зізнається лідер гурту Олег Псюк, колись цю композицію він присвятив своїй мамі Стефанії.

Що ж вона думає про виступ сина та чи пишається ним? Читай далі.

Приємно здивована була, що мій Олег все ж таки сказав ті слова про Маріуполь і Азовсталь. Я одразу написала йому повідомлення, що він — молодець. Бо сказав це незалежно від того, чи його дискваліфікують, чи ні, — розповідає Стефанія.

Мати до кінця думала, що Kalush Orchestra дискваліфікують за заклик допомоги врятувати бійців із заблокованої Азовсталі. Адже за правилами Євробачення учасники конкурсу не мають права використовувати політичні та військові наративи.

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Утім, все минулося і 200 мільйонів людей, які стежили в той вечір за найграндіознішою музичною подією року, почули Україну.

Тепер же не тільки родина Псюка набула величезної популярності, а й рідне місто — Калуш.

Мати пишається сином, адже він навіть без музичної освіти зміг пробити собі дорогу в топи світових чартів.

Виходець з простої сім’ї, сам пробив собі дорогу. Немає музичної освіти – у нього спеціальність зовсім інша. Але так йому поталанило. Я рада за нього, що він досяг того, що хотів, — ділиться почуттями жінка.

Суспільне мовлення вже отримало перші документи щодо підготовки до проведення Євробачення наступного року. Читай, де відбудеться Євробачення-2023.