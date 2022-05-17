Шоу-біз

Він із простої сім’ї: мама Стефанія прокоментувала виступ Kalush Orchestra на Євробаченні

Олена Яковлєва, редакторка сайту 17 Травня 2022, 21:30
Коментар мами Олега Псюка про Євробачення-2022
Фото: Instagram

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