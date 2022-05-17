Он из простой семьи: мама Стефания прокомментировала выступление Kalush Orchestra на Евровидении

Победителем Евровидения-2022 стала группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Как признается лидер группы Олег Псюк, когда-то эту композицию он посвятил своей маме Стефании.

Что она думает о выступлении сына и гордится ли им? Читай в нашем материале.

Была приятно удивлена, что мой Олег все же сказал эти слова о Мариуполе и Азовстале. Я сразу написала ему сообщение, что он молодец. Потому что сказал это, независимо от того, дисквалифицируют его или нет, — рассказывает Стефания.

Мать до конца думала, что Kalush Orchestra дисквалифицируют за призыв помочь спасти бойцов из заблокированной Азовстали. Ведь по правилам Евровидения, участники конкурса не имеют права использовать политические и военные нарративы.

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Впрочем, все обошлось и 200 миллионов людей, следивших в тот вечер за самым грандиозным музыкальным событием года, услышали Украину.

Теперь же не только семья Псюка приобрела огромную популярность, но и родной город — Калуш.

Мать гордится сыном, ведь он даже без музыкального образования смог пробить себе дорогу в топы мировых чартов.

Выходец из простой семьи, сам пробил себе дорогу. Нет музыкального образования — у него специальность совсем другая. Но так ему повезло. Я рада за него, что он достиг того, чего хотел, — делится чувствами женщина.

Суспільне уже получило первые документы для подготовки к проведению Евровидения в следующем году. Читай, где состоится Евровидение-2023.