Шоу-биз

Он из простой семьи: мама Стефания прокомментировала выступление Kalush Orchestra на Евровидении

Елена Яковлева, редактор сайта 17 мая 2022, 21:30
Коментар мами Олега Псюка про Євробачення-2022
Фото: Instagram

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