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Євробачення 2022: хто переміг у конкурсі – виступ, цитати та реакція світу

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Травня 2022, 02:08
Євробачення 2022 - хто переміг
Фото: Getty Images

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