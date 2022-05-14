Переможець пісенного конкурсу Євробачення 2022 – гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Україна отримала 631 бал. Журі – 192 бали, а глядачі віддали нам 439 балів.
Хто б знав, що українці так вміють здійснювати мрії думками. Нарешті наша довгоочікувана перемога, але поки що на пісенному конкурсі в Турині.
Після свого виступу Kalush Orchestra зі сцени закликали допомогти Маріуполю та військовим на Азовсталі.
Будь ласка, допоможіть Україні, Маріуполю! Допоможіть Азовсталі! Прямо зараз!
Будь ласка, допоможіть Україні, Маріуполю! Допоможіть Азовсталі! Прямо зараз!
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KALUSH (@kalush.official)
Публикация от KALUSH (@kalush.official)
Друге місце посіла Велика Британія з показником 466 балів.
Бронзу взяла Іспанія з 459 балами.
Дивись виступ гурту Kalush Orchestra у фіналі Євробачення-2022 у відео:
Дякую за підтримку України. Ця перемога для всіх українців. Слава Україні!
Дякую за підтримку України. Ця перемога для всіх українців. Слава Україні!
Гурт Kalush Orchestra досить молодий і бере свій початок у 2019 році. Тоді фронтмен Олег Псюк просто зробив пост у Facebook з оголошенням про набір музикантів у колектив.
Тоді до нього приєдналися Ігор Діденчук та МС Килиммен. Пізніше до них долучились ще мультиінструменталісти Тимофій Музичук та Віталій Дужик.
А новим учасником гурту є Саша Таб, який став частиною Kalush Orchestra під час підготовки до Євробачення та зайняв місце бек-вокаліста.
Спочатку хлопці назвались на честь рідного міста Олега Псюка — Калуш, де спочатку експериментували з реп-мотивами та пробували свої сили.
Однак у 2021 році з’явився другий проект — Kalush Orchestra. Саме він дав можливість музикантам додати до своїх композицій етнічних мотивів та автентичності української культури.
Джоан Роулінг під час виступу Kalush Orchestra у фіналі Євробачення все ж заблукала у роздумах та ніяк не могла зрозуміти, хто після України займе друге місце.
????????????So who do we hope comes second? #Eurovision— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 14, 2022
????????????So who do we hope comes second? #Eurovision
Україну з перемогою на Євробаченні привітала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
Congratulations to Ukraine for winning the @Eurovision Song Contest 2022.It is a clear reflection of not just your talent, but of the unwavering support for your fight for freedom.Incredibly proud of @SamRyderMusic and how he brilliantly represented the UK tonight.— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 14, 2022
Congratulations to Ukraine for winning the @Eurovision Song Contest 2022.It is a clear reflection of not just your talent, but of the unwavering support for your fight for freedom.Incredibly proud of @SamRyderMusic and how he brilliantly represented the UK tonight.
Поздравляю Украину с победой в Евровидении! Абсолютно заслуженный выигрыш и невероятно сильная заявка, победное выступление пробило на слезу????????#Eurovision— swift bitch (@swiftbitch9) May 14, 2022
Поздравляю Украину с победой в Евровидении! Абсолютно заслуженный выигрыш и невероятно сильная заявка, победное выступление пробило на слезу????????#Eurovision
то, как ползала крикнуло “героям слава”…… я буквально плачу#Eurovision2022 #EUROVISION #Ukraine pic.twitter.com/WMj9lEYhGm— лишайный опоссум (@koldunpiskogriz) May 14, 2022
то, как ползала крикнуло “героям слава”…… я буквально плачу#Eurovision2022 #EUROVISION #Ukraine pic.twitter.com/WMj9lEYhGm
– Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме Євробачення! Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований! Дякую за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси, — написав президент.
У своєму вечірньому відеозверненні до нації 14 травня Володимир Зеленський побажав Kalush Orchestra успіхів та висловив своє захоплення.
Адже у такі тяжкі часи будь-яка перемога для України вкрай важлива.
Адже у такі тяжкі часи будь-яка перемога для України вкрай важлива.
Нагадаємо, раніше очільник Суспільного Микола Чернотицький розповів, що робитиме Україна в разі перемоги Kalush на Євробаченні 2022.