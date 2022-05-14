Переможець пісенного конкурсу Євробачення 2022 – гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Україна отримала 631 бал. Журі – 192 бали, а глядачі віддали нам 439 балів.

Хто б знав, що українці так вміють здійснювати мрії думками. Нарешті наша довгоочікувана перемога, але поки що на пісенному конкурсі в Турині.

Після свого виступу Kalush Orchestra зі сцени закликали допомогти Маріуполю та військовим на Азовсталі.

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Друге місце посіла Велика Британія з показником 466 балів.

Бронзу взяла Іспанія з 459 балами.

Виступ переможця Євробачення 2022 Kalush Orchestra

Дивись виступ гурту Kalush Orchestra у фіналі Євробачення-2022 у відео:

Kalush Orchestra після перемоги

Дякую за підтримку України. Ця перемога для всіх українців. Слава Україні!

Kalush Orchestra – історія гурту

Гурт Kalush Orchestra досить молодий і бере свій початок у 2019 році. Тоді фронтмен Олег Псюк просто зробив пост у Facebook з оголошенням про набір музикантів у колектив.

Тоді до нього приєдналися Ігор Діденчук та МС Килиммен. Пізніше до них долучились ще мультиінструменталісти Тимофій Музичук та Віталій Дужик.

А новим учасником гурту є Саша Таб, який став частиною Kalush Orchestra під час підготовки до Євробачення та зайняв місце бек-вокаліста.

Спочатку хлопці назвались на честь рідного міста Олега Псюка — Калуш, де спочатку експериментували з реп-мотивами та пробували свої сили.

Однак у 2021 році з’явився другий проект — Kalush Orchestra. Саме він дав можливість музикантам додати до своїх композицій етнічних мотивів та автентичності української культури.

Реакція світу на виступ Kalush Orchestra

Джоан Роулінг під час виступу Kalush Orchestra у фіналі Євробачення все ж заблукала у роздумах та ніяк не могла зрозуміти, хто після України займе друге місце.

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So who do we hope comes second? #Eurovision — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 14, 2022

Україну з перемогою на Євробаченні привітала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Congratulations to Ukraine for winning the @Eurovision Song Contest 2022.



It is a clear reflection of not just your talent, but of the unwavering support for your fight for freedom.



Incredibly proud of @SamRyderMusic and how he brilliantly represented the UK tonight. — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 14, 2022

Поздравляю Украину с победой в Евровидении! Абсолютно заслуженный выигрыш и невероятно сильная заявка, победное выступление пробило на слезу????????#Eurovision — swift bitch (@swiftbitch9) May 14, 2022

– Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме Євробачення! Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований! Дякую за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси, — написав президент.

У своєму вечірньому відеозверненні до нації 14 травня Володимир Зеленський побажав Kalush Orchestra успіхів та висловив своє захоплення.

Адже у такі тяжкі часи будь-яка перемога для України вкрай важлива.

Нагадаємо, раніше очільник Суспільного Микола Чернотицький розповів, що робитиме Україна в разі перемоги Kalush на Євробаченні 2022.