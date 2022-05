Переможець пісенного конкурсу Євробачення 2022 – гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Україна отримала 631 бал. Журі – 192 бали, а глядачі віддали нам 439 балів.

Хто б знав, що українці так вміють здійснювати мрії думками. Нарешті наша довгоочікувана перемога, але поки що на пісенному конкурсі в Турині.

Після свого виступу Kalush Orchestra зі сцени закликали допомогти Маріуполю та військовим на Азовсталі.

Друге місце посіла Велика Британія з показником 466 балів.

Бронзу взяла Іспанія з 459 балами.

Дивись виступ гурту Kalush Orchestra у фіналі Євробачення-2022 у відео:

Гурт Kalush Orchestra досить молодий і бере свій початок у 2019 році. Тоді фронтмен Олег Псюк просто зробив пост у Facebook з оголошенням про набір музикантів у колектив.

Тоді до нього приєдналися Ігор Діденчук та МС Килиммен. Пізніше до них долучились ще мультиінструменталісти Тимофій Музичук та Віталій Дужик.

А новим учасником гурту є Саша Таб, який став частиною Kalush Orchestra під час підготовки до Євробачення та зайняв місце бек-вокаліста.

Спочатку хлопці назвались на честь рідного міста Олега Псюка — Калуш, де спочатку експериментували з реп-мотивами та пробували свої сили.

Однак у 2021 році з’явився другий проект — Kalush Orchestra. Саме він дав можливість музикантам додати до своїх композицій етнічних мотивів та автентичності української культури.

Джоан Роулінг під час виступу Kalush Orchestra у фіналі Євробачення все ж заблукала у роздумах та ніяк не могла зрозуміти, хто після України займе друге місце.

Україну з перемогою на Євробаченні привітала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Congratulations to Ukraine for winning the @Eurovision Song Contest 2022.



It is a clear reflection of not just your talent, but of the unwavering support for your fight for freedom.



Incredibly proud of @SamRyderMusic and how he brilliantly represented the UK tonight.