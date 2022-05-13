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Фінал Євробачення 2022: повний список країн-фіналістів та прогнози букмекерів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Травня 2022, 11:00
Коли відбудеться фінал Євробачення 2022
Фото: Instagram

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