Фінал Євробачення 2022: повний список країн-фіналістів та прогнози букмекерів

За українським гуртом Kalush Orchestra на головному пісенному конкурсі Європи слідкує майже весь світ. Мотив пісні Stefania наспівують усі учасники Євробачення 2022, а легендарний гурт The Rasmus заспівали пісню разом з нашими хлопцями.
14 травня о 22:00 (за київським часом) в Турині (Італія) відбудеться фінал Євробачення 2022, в якому Україна виступить під 12-м номером.
У фіналі Євробачення беруть участь 25 учасників: 20 — конкурсанти та п’ять — представники країн-засновниць Євробачення та спонсори (Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція).
Україна входила в п’ятірку учасників, що можуть перемогти цьогоріч на Євробаченні, але букмекери все одно ставили на перемогу Італії.
Останні два місяці відмітка довго трималась на позначці 34% за перемогу України на пісенному конкурсі. Ближче до травня шанси почали зростати до 42%.
А після свого виступу у першому півфіналі Kalush Orchestrа має найвищий коефіцієнт на перемогу — 54%.
А після свого виступу у першому півфіналі Kalush Orchestrа має найвищий коефіцієнт на перемогу — 54%.
На пісенному фронті Україну підтримують відомі світові музиканти. Раніше ірландський гурт U2 виступив у Києві разом з гуртом Антитіла.