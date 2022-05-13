Фінал Євробачення 2022: повний список країн-фіналістів та прогнози букмекерів

За українським гуртом Kalush Orchestra на головному пісенному конкурсі Європи слідкує майже весь світ. Мотив пісні Stefania наспівують усі учасники Євробачення 2022, а легендарний гурт The Rasmus заспівали пісню разом з нашими хлопцями.

Коли фінал Євробачення-2022

14 травня о 22:00 (за київським часом) в Турині (Італія) відбудеться фінал Євробачення 2022, в якому Україна виступить під 12-м номером.

У фіналі Євробачення беруть участь 25 учасників: 20 — конкурсанти та п’ять — представники країн-засновниць Євробачення та спонсори (Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція).

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Список фіналістів Євробачення 2022

Чехія: We Are Domi — Lights Off Румунія: WRS — Llámame Португалія: Маро — Saudade, saudade Фінляндія: The Rasmus — Jezebel Швейцарія: Маріус Бер — Boys Do Cry Франція: Алван та Ахез — Fulenn Норвегія: Subwoolfer — Give That Wolf a Banana Вірменія: Роза Лінн — Snap Італія: Mahmood та BLANCO – Brividi Іспанія: Шанель — SloMo Нідерланди: S10 — De diepte Україна: Kalush Orchestra — Stefania Німеччина: Малік Гарріс — Rockstars Литва: Моніка Лю — Sentimentai Азербайджан: Надір Рустемлі — Fade to black Бельгія: Джеремі Макізе — Miss You Греція: Аманда Тенфіорд — Die Together Ісландія: Сігга, Бета та Елін — Með hækkandi sól Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov — Trenulețul Швеція: Корнелія Джейкобс — Hold Me Closer Австралія: Шелдон Райлі — Not the Same Велика Британія: Сем Райдер — Space Man Польща: Охман — River Сербія: Констракта — In Corpore Sano Естонія: Стефан — Hope

Прогнози букмекерів на Євробачення 2022

Україна входила в п’ятірку учасників, що можуть перемогти цьогоріч на Євробаченні, але букмекери все одно ставили на перемогу Італії.

Останні два місяці відмітка довго трималась на позначці 34% за перемогу України на пісенному конкурсі. Ближче до травня шанси почали зростати до 42%.

А після свого виступу у першому півфіналі Kalush Orchestrа має найвищий коефіцієнт на перемогу — 54%.

На друге місце вистрибнула Велика Британія — Сем Райдер з піснею Space Man.

На третьому місці вже колишні фаворити італійці Mahmood та Blanco з показником 9%.

Четверте місце букмекери віддають Швеції та її представниці Корнелії Джейкобс з коефіцієнтом 8%.

П’ята сходинка — в іспанської представниці Шанель з показником 4%.

На пісенному фронті Україну підтримують відомі світові музиканти. Раніше ірландський гурт U2 виступив у Києві разом з гуртом Антитіла.