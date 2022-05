Легенди світової музики підтримують Україну! Боно та Едж з гурту U2 заспівали в метро разом з гуртом Антитіла

Світ давно знав про Україну, але нині він вже ніколи не забуде про неї. Нас підтримують люди з різних куточків планети.

Українці ще не встигли оговтатися від приїзду Анджеліни Джолі, як сьогодні, 8 травня, просто на станції метро Хрещатик виступав легендарний ірландський рок-гурт U2.

На чолі з солістом Боно та гітаристом Ейджем колектив підтримав українців та виконав свої культові хіти With Or Without You, Angel Of Harlem та інші. Пізніше на платформі до U2 приєднався й гурт Антитіла на чолі з фронтменом Тарасом Тополею.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Тарас разом з Боно виконали кавер на хіт Stand By Me виконавця Ben E. King.

Bono and The Edge from U2 staged a concert in a bomb shelter in Kyiv after being invited to perform by President Volodymyr Zelensky. | Read more: https://t.co/J2Fl2pJrSZ pic.twitter.com/GVYqrN7lsq — RTÉ News (@rtenews) May 8, 2022

Українці у своєму дусі почали жартувати в мережі, адже ніколи не могли б подумати, що ось так у столичному метро можуть давати концерт легендарні зірки. Проте наші громадяни дуже вдячні музикантам за підтримку.

Самі ж представники гурту у своєму Twitter повідомили, що президент Зеленський попросив їх виступити у знак солідарності з українським народом, саме це Боно та Едж прийшли зробити.

Також Пол Девід Г’юсон (Боно) разом з гуртом на власні очі побачив наслідки російського вторгнення для Бучі.

Тим, хто був на концерті, запам’ятався виступ разом з Тарасом Тополею. Проте лідер гурту Антитіла зізнається, що це була імпровізація.

Тополя розповів, що йому написав Ед Ширан і сказав, що хоче поділитися його номером телефону з солістом гурту U2, на що музикант погодився.

Тарас Тополя розповів, що Боно сказав, що приїде в Київ і хоче заспівати разом з ним, тож гурт цілу ніч їхав до столиці з Харкова, де несе службу.

Для гурту Антитіла — це історична подія. Для всієї України приїзд гурту U2 — це історична подія.

— Нам дуже приємно, що легенди світової музики підтримують нас у боротьбі проти російських окупантів.

Гурт Антитіла вже не вперше взаємодіє зі світовими зірками. Раніше Тарас Тополя розповів про спільну пісню з Едо Шираном 2step. Ця пісня вже очолює рейтинги в кількох країнах Європи та, безперечно, б’є рекорди в Україні.