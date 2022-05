Легенды мировой музыки поддерживают Украину! Боно и Эдж из группы U2 спели в метро вместе с группой Антитела

Мир давно знал об Украине, но сейчас он никогда не забудет о ней. Нас поддерживают люди из разных уголков планеты.

Украинцы еще не успели оправиться от приезда Анджелины Джоли, как сегодня, 8 мая, прямо на станции метро Крещатик выступала легендарная ирландская рок-группа U2.

Во главе с солистом Боно и гитаристом Эйджем коллектив поддержал украинцев и исполнил свои культовые хиты With Or Without You, Angel Of Harlem и другие. Позже на платформе к U2 присоединилась и группа Антитела во главе с фронтменом Тарасом Тополей.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Тарас вместе с Боно исполнили кавер на хит Stand By Me исполнителя Ben E. King.

Bono and The Edge from U2 staged a concert in a bomb shelter in Kyiv after being invited to perform by President Volodymyr Zelensky. | Read more: https://t.co/J2Fl2pJrSZ pic.twitter.com/GVYqrN7lsq — RTÉ News (@rtenews) May 8, 2022

Украинцы в своем духе начали шутить в сети, ведь никогда бы не могли подумать, что вот так в столичном метро могут давать концерт легендарные звезды. Однако наши граждане очень благодарны музыкантам за поддержку.

Сами представители группы в своем Twitter сообщили, что президент Зеленский попросил их выступить в знак солидарности с украинским народом, именно это Боно и Эдж пришли сделать.

Также Пол Дэвид Гьюсон (Боно) вместе с группой воочию увидел последствия российского вторжения для Бучи.

Тем, кто был на концерте, запомнилось выступление вместе с Тарасом Тополей. Однако лидер группы Антитела признается, что это была импровизация.

Тополя рассказал, что ему написал Эд Ширан и сказал, что хочет поделиться его номером телефона с солистом группы U2, на что музыкант согласился.

Тарас Тополя рассказал, что Боно сообщил ему, что приедет в Киев и хочет спеть вместе с ним, поэтому группа всю ночь ехала в столицу из Харькова, где несет службу.

Для группы Антитела — это историческое событие. Для всей Украины приезд группы U2 — это историческое событие.

— Нам очень приятно, что легенды мировой музыки поддерживают нас в борьбе против русских оккупантов.

Группа Антитела уже не в первый раз взаимодействует с мировыми звездами. Ранее Тарас Тополя рассказал о совместной песне с Эдом Шираном 2step. Эта песня уже возглавляет рейтинги в нескольких странах Европы и, безусловно, бьет рекорды в Украине.