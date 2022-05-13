Финал Евровидения 2022: полный список стран-финалистов и прогнозы букмекеров

За украинской группой Kalush Orchestra на главном песенном конкурсе Европы следит почти весь мир. Мотив песни Stefania напевают все участники Евровидения 2022, а легендарная группа The Rasmus исполнила песню вместе с нашими ребятами.

Когда финал Евровидения-2022

Уже в эту субботу, 14 мая, в 22:00 (по киевскому времени) в Турине (Италия) состоится финал Евровидения 2022, на котором Украина выступит под 12-м номером.

В финале Евровидения принимают участие 25 участников: 20 — конкурсанты и пять — представители стран-основательниц Евровидения и спонсоры (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция).

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Список финалистов Евровидения 2022

Чехия: We Are Domi — Lights Off Румыния: WRS — Llámame Португалия: Маро — Saudade, saudade Финляндия: The Rasmus — Jezebel Швейцария: Мариус Бэр — Boys Do Cry Франция: Алван и Ахез — Fulenn Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf a Banana Армения: Роза Линн — Snap Италия: Mahmood и BLANCO — Brividi Испания: Шанель — SloMo Нидерланды: S10 — De diepte Украина: Kalush Orchestra — Stefania Германия: Малик Гаррис — Rockstars Литва: Моника Лю — Sentimentai Азербайджан: Надир Рустемли — Fade to black Бельгия: Джереми Макизе — Miss You Греция: Аманда Тенфиорд — Die Together Исландия: Сигга, Бета и Элин — Með hækkandi sól Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov — Trenulețul Швеция: Корнелия Джейкобс — Hold Me Closer Австралия: Шелдон Райли — Not the Same Великобритания: Сэм Райдер — Space Man Польша: Охман — River Сербия: Констракта — In Corpore Sano Эстония: Стефан — Hope

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2022

Украина входила в пятерку участников, которые могут победить на Евровидении, но букмекеры все равно ставили на победу Италии.

Последние два месяца прогнозы долго держались на отметке 34% за победу Украины в песенном конкурсе. Ближе к маю шансы начали расти до отметки 42%.

А после своего выступления в первом полуфинале Kalush Orchestrа имеет наивысший коэффициент на победу — 54%.

На втором месте оказалась Великобритания — Сэм Райдэр с песней Space Man.

На третьем месте уже бывшие лидеры итальянцы Mahmood и Blanco с показателем — 9%.

Четвертое место букмекеры отдают Швеции и ее представительнице Корнелии Джейкобс с коэффициентом 8%.

Пятое место — испанской представительнице Шанель с показателем 4%.

На песенном фронте поддерживают Украину известные мировые музыканты. Ранее ирландская группа U2 выступила в Киеве вместе с группой Антитела.