Финал Евровидения 2022: полный список стран-финалистов и прогнозы букмекеров

За украинской группой Kalush Orchestra на главном песенном конкурсе Европы следит почти весь мир. Мотив песни Stefania напевают все участники Евровидения 2022, а легендарная группа The Rasmus исполнила песню вместе с нашими ребятами.
Уже в эту субботу, 14 мая, в 22:00 (по киевскому времени) в Турине (Италия) состоится финал Евровидения 2022, на котором Украина выступит под 12-м номером.
В финале Евровидения принимают участие 25 участников: 20 — конкурсанты и пять — представители стран-основательниц Евровидения и спонсоры (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция).
Украина входила в пятерку участников, которые могут победить на Евровидении, но букмекеры все равно ставили на победу Италии.
Последние два месяца прогнозы долго держались на отметке 34% за победу Украины в песенном конкурсе. Ближе к маю шансы начали расти до отметки 42%.
А после своего выступления в первом полуфинале Kalush Orchestrа имеет наивысший коэффициент на победу — 54%.
А после своего выступления в первом полуфинале Kalush Orchestrа имеет наивысший коэффициент на победу — 54%.
На песенном фронте поддерживают Украину известные мировые музыканты. Ранее ирландская группа U2 выступила в Киеве вместе с группой Антитела.