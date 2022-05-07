Що прогнозують для України та інших? Букмекери зробили ставки на Євробачення 2022

Українська пісня має особливу властивість зачаровувати, коли потрібно лікувати серце та за необхідності піднімати бойовий дух. Композиція Stefania від гурту Kalush Orchestra має всі шанси ще й принести Україні ще одну перемогу. Принаймні у цьому впевнені букмекери, які зробити ставки на Євробачення 2022.

Довго Україна входила у топ-5 претендентів на перемогу ще до того, як стало відомо ім’я представника на конкурсі.

Тоді минув тиждень і розпочалось повномасштабне вторгнення Росії на українську територію та одночасно букмекери примітили, що ми все ж таки встигли вибрати свого представника.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Тому за останні два місяці Kalush Orchestra ввічливо посунули з першого місця Італію, яка довго вважалась фаворитом цьогорічного конкурсу.

І здавалося б, усе через те, що вся Європа та увесь світ зараз дихає в унісон з Україною, тому хоче, щоб ми перемагали скрізь.

Однак наші представники показали, що нам не просто так пророкують перемогу. І після двох репетицій в Турині, де відбуватиметься Євробачення, збільшили свої шанси у відсотковому співвідношенні.

І здається, вони не збираються зупинятись попри велику конкуренцію – 40 учасників.

Так за останні два місяці відмітка довго трималась на 34% за перемогу Україні на пісенному конкурсі. Ближче до травня шанси почали зростати до 42%. Тепер, станом на 7 травня, Kalush Orchestrа має найвищий коефіцієнт на перемогу – 45%.

На другому місці колишні фаворити італійці Mahmood & Blanco з показником – 13%.

Третє місце букмекери віддають Швеції та її представниці Cornelia Jakobs з коефіцієнтом 12%. За минулі кілька днів вона підвищила свої шанси на 2%.

Четверту сходинку займає британський представник Sam Ryder з показником 6%. На п’ятому місці – іспанка Chanel з коефіцієнтом 4%.

Євробачення 2022 – букмекери

Нагадаємо, Україна виступить під шостим номером на першому півфіналі, який відбудеться 10 травня. Другий півфінал буде проведено – 12 травня.

Читай, коли відбудеться фінал Євробачення-2022, де буде оголошено ім’я переможця.