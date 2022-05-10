Євробачення-2022: чи потрапила Україна до фіналу та всі переможці першого півфіналу шоу

Сьогодні фізично ми знаходимось далеко одне від одного. Українці роз’їхались всім світом, але наші серця сьогодні не лише у себе вдома в Україні, але й разом з хлопцями з гурту Kalush Orchestra, що представляють Україну на Євробаченні-2022 в Турині.

У вівторок, 10 травня, відбувся перший півфінал грандіозного шоу, за підсумками якого Україна потрапила до гранд-фіналу пісенного конкурсу. А на півдорозі до однієї перемоги, нас може спіткати ще одна – музична.

За перемогу на Євробаченні-2022 року також позмагаються інші щасливці, яким посміхнулась удача та любов глядачів.

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Країни, які пройшли до фіналу Євробачення:

Швейцарія

Вірменія

Ісландія

Литва

Україна

Молдова

Португалія

Норвегія

Нідерланди

Греція

Виступ Kalush Orchestra у першому півфіналі Євробачення

Дивись виступ групи Kalush Orchestra у першому півфіналі Євробачення-2022 у відео:

Коли другий півфінал Євробачення-2022

Тепер на нас чекає другий півфінал, який відбудеться за два дні, 12 травня 2022 року, о 22:00 за київським часом. Тоді буде обрано ще десять країн, які позмагаються за право заспівати у фіналі Євробачення-2022.

Однак як виглядатиме фінальна таблиця, вирішать як судді, так і глядачі вже у фіналі пісенного шоу. Велике дійство заплановане на суботу 14 травня 2022 року. Розпочнеться подія о 22:00 за київським часом.

За перемогу змагатимуться 20 країн, які було визначено у півфіналах та ще п’ять країн великої п’ятірки, які заснували пісенний конкурс.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що прогнозують букмекери для України та інших на Євробаченні.