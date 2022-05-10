Шоу-біз

Євробачення-2022: чи потрапила Україна до фіналу та всі переможці першого півфіналу шоу

Даніела Долотова, редакторка сайту 11 Травня 2022, 00:12
Kalush Orchestra на Євробаченні

Більше новин
Андрій Білецький
Росія хоче перетворити Україну на концтабір — Андрій Білецький про підготовку Азова як найелітнішої бойової одиниці світу
Черкаси приймають біженців - людей селять у дитсадочки
Із занедбаного дитсадка зробили “цукерочку”: як небайдужі черкащани приймають переселенців
Антоніна шиє бойових гусаків
Креативна насмішка над “біолабораторіями” — як майстриня з Чернігова виготовляє бойових гусаків
Росіяни показують пропагандистські сюжети з Маріуполя
Не соромляться використовувати дітей для пропаганди — рашисти показали відкриття школи в Маріуполі
Дивитись більше

Матеріали по темі

Андрій Білецький
Росія хоче перетворити Україну на концтабір — Андрій Білецький про підготовку Азова як найелітнішої бойової одиниці світу
Черкаси приймають біженців - людей селять у дитсадочки
Із занедбаного дитсадка зробили “цукерочку”: як небайдужі черкащани приймають переселенців
Росіяни показують пропагандистські сюжети з Маріуполя
Не соромляться використовувати дітей для пропаганди — рашисти показали відкриття школи в Маріуполі
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 11 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки 11 травня

Відео
0:02:31
Черкаси приймають біженців - людей селять у дитсадочки

Із занедбаного дитсадка зробили “цукерочку”: як небайдужі черкащани приймають переселенців
0:03:58
Росіяни показують пропагандистські сюжети з Маріуполя
Не соромляться використовувати дітей для пропаганди — рашисти показали відкриття школи в Маріуполі
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 11 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки 11 травня
0:03:05
Росіяни наслідують нацистів
Не тільки наслідують нацистів, а й збільшують масштаби: як окупанти депортують людей та крадуть зерно
0:05:16
Євробачення-2022: чи потрапила Україна до фіналу та всі переможці першого півфіналу шоу
Щоденно очікують якісь перемоги: Зеленський звернувся до тих, хто активно постить у соцмережах
0:04:04
Ветерани з Бучі про окупацію РФ
Пережили дві окупації — російська в тисячу раз жорстокіша. Ветерани Другої світової про окупацію Бучі
0:03:11
Парламент Литви визнав дії Росії в нашій державі геноцидом українського народу
Рішення солідарності: парламент Литви визнав дії Росії в нашій державі геноцидом українського народу
0:02:20
4-річна Аліса з Маріуполя
4-річну Алісу силоміць розлучили з мамою — чому дівчинка з Маріуполя опинилася сама в Запоріжжі
0:00:58
Помер Леонід Кравчук
Помер Леонід Кравчук. Чим відзначився перший президент України
0:03:55
Обсиріл єврейського кладовища у глухові
Новий прояв антисемітизму. Окупанти влучили ракетами у єврейське кладовище в Глухові
Більше відео
Джеремі Кларксон купив пікапи для допомоги Україні
Читати далі
Пікапи з гуманітаркою від Джеремі Кларксона — британський телеведучий зібрав кошти на допомогу Україні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь