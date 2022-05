Євробачення 2022. Чого очікувати та пісні учасників всіх країн

Пісенний конкурс Євробачення-2022 — 66-тий за рахунком. Відбудеться конкурс у Турині, в Італії, після перемоги 2021 року рок-гурту Måneskin із піснею Zitti e buoni. Півфінали конкурсу заплановані на 10 та 12 травня 2022 року, а фінал — 14 травня.

Цьогорічне Євробачення точно увійде в історію, зокрема через ситуацію в Україні. Про це можна з упевненістю казати уже після проведення репетицій інших країн-конкурсанток, на яких часто звучать слова підтримки для України та її народу.

Україна виступить на Євробаченні у першому Півфіналі, 10 травня. Нас представлятиме гурт Kalush Orchestra, із піснею Stefania в етнічних мотивах.

Хто представлятиме інші країни?

У першому Півфіналі, 10 травня ми познайомимося із:

Латвія Гурт Citi Zēni — латиський попгурт, що був заснований у 2020 році та складається з шістьох учасників. Представлятимуть вони Латвію із піснею Eat Your Salad. Швейцарія Marius Bear (Маріус Бер) — відомий швейцарський співак, що буде представляти свою країну на музичному конкурсі Євробачення 2022 із піснею Boys Do Cry. Болгарія Гурт Intelligent Music Project є болгарським супергуртом, що був заснований у 2012 році болгарським бізнесменом Міленом Врабевскі. На Євробаченні виступлять із піснею Intention. Словенія Гурт Last Pizza Slice (LPS) був заснований у 2018 році та складається з п’яти учасників. Їхня конкурсна композиція — Disko. Португалія Відома португальська виконавиця та авторка пісень MARO (Маро) виступить із піснею Saudade, saudade. Молдова Молдавські Брати Адвагови — дует, що виконує пісні у фольк-стилі. Почав свою діяльність у 2005 році та складається з двох братів: Василя й Віталія Адвагових. Вони разом зі Zdob și Zdub представлятимуть Молдову на Пісенному конкурсі Євробачення 2022 з піснею Trenulețul. Хорватія Хорватська співачка Mia Dimšić (Міа Дімшич) є відомою співачкою, авторкою пісень та мульінструменталісткою. Вона представлятиме Хорватію із піснею Guilty Pleasure. Данія Представлятиме Данію гурт Reddi — дансько-шведський попрок гурт, який складається з чотирьох учасниць. Вони переможці Melodi Grand Prix 2022, а на Євробаченні з’являться із піснею The Show. Вірменія Rosa Linn (Роза Лін) — вірменська співачка, авторка пісень та продюсерка звукозапису. Вона виступить із композицією Snap. Норвегія Представлятиме країну нещодавно створений дует Subwoolfer із піснею Give That Wolf a Banana. Нідерланди Від Нідерландів на пісенний конкурс Євробачення 2022 поїде співачка S10, також відома як Stien den Hollander (Стін ден Голландер). Дівчина працює в стилі репу та альт-поп. На Євробаченні вона виступить із композицією De Diepte. Австрія Від Австрії на конкурс Євробачення поїде співачка Pia Maria (Піа Марія) разом із ді-джеєм LUM!X із піснею Halo. Албанія Албанська співачка, танцівниця та авторка пісень Ronela Hajati (Ронела Хаяті) представлятиме свою країну із піснею Sekret. Греція Співачка Amanda Tenfjord (Аманда Тенфьорд) — греко-норвезька авторка пісень. Аманда народилася в Греції, проте виросла у Тенфьорді, в Норвегії. Представниця Греції на конкурсі Євробачення 2022 в Турині виступить із піснею Die Together. Ісландія Гурт Systur, також відомий як Сіґґа, Бета й Елін — ісландський гурт, заснований 2011 року, що складається з трьох сестер: Сіґріґур, Елізабет й Елін. На конкурсі вони виступлять із композицією Með hækkandi sól. Литва Monika Liu (Моніка Лю) — литовська співачка й авторка пісень. Представниця Литви на Пісенному конкурсі Євробачення 2022 виступить з піснею Sentimentai.

У другому Півфіналі, 12 травня співатимуть наступні країни:

Бельгія

20-річний переможець Голосу Бельгії Jérémie Makiese (Джеремі Макізе) представлятиме країну з піснею Miss You.

Сербія

Ана Джурич, відома як Konstrakta — сербська співачка. Перш ніж виступати соло з 2019 року, виконавиця здобула популярність як провідна вокалістка сербського інді-поп-гурту Земља грува!, що був заснований у 2007 році. Konstrakta виступить у Турині з піснею In corpore sano.

Фінляндія

Легендарний фінський гурт The Rasmus візьме участь у другому півфіналі з піснею Jezebel. У складі колективу відбулися серйозні зміни. З групи пішов співзасновник групи та гітарист Паулі Рантасалмі. Його замінила талановита гітаристка та вокалістка Емілія Емппу Сухонен.

Чехія

Гурт We Are Domi — чесько-норвезьке електропоп тріо, що було засноване у 2018 році. Їхня конкурсна пісня — Lights Off.

Польща

Krystian Ochman (Кристіан Охман) прославився після перемоги в одинадцятому сезоні Голосу Польщі. Представлятиме свою країну на конкурсі з піснею River.

Румунія

WRS — румунський співак, також відомий як Андрей-Іонутц Урсу. У січні 2020 року започаткував власний електропоп проєкт WRS. У Турині виступатиме з піснею Llámame.

Ізраїль

Michael Ben-David (Майкл Бен Девід) — переможець четвертого сезону The X Factor Israel, завдяки чому був обраний представником країни на Євробачення 2022. Співак виконає пісню I.M.

Сан-Маріно

Achille Lauro (Акілле Лауро) — італійський співак, репер та автор пісень. Після перемоги на Una voce per San Marino 2022 отримав право представляти країну з піснею Stripper.

Чорногорія

Vladana Vučinić (Владана Вучинич) — авторка 9 синглів. На пісенному конкурсі у Турині виконає пісню Breathe.

Австралія

Sheldon Riley (Шелдон Райлі) був учасником кількох пісенних конкурсів в Австралії та конкурсу Америка має талант у США. Представить свою країну з піснею Not the Same.

Грузія

Прогресивний рок-гурт Circus Mircus був заснований у 2020 році. Тріо грає експериментальну музику, змішуючи різні жанри, кожен з яких представляє життєвий досвід і внутрішній світ кожного учасника. На Євробаченні представлять пісню Lock me in.

Ірландія

У 2020 році Brooke Scullion (Брук Скалліон) посіла третє місце на британському конкурсі The Voice UK. Ірландська співачка виступатиме в Турині з піснею That’s Rich.

Кіпр

Грецька співачка Andromache (Андромаха) зробила свій прорив на музичній сцені з треком Na Soun Psema у 2017 році. Цьогоріч же представлятиме Кіпр з піснею Ela.

Естонія

26 лютого 2022 року естонський співак Stefan Airapetjan (Стефан Айрапетян) виступив зі своєю піснею Hope на Талліннському антивоєнному мітингу — одній з найбільших демонстрацій в сучасній історії Естонії, що була присвяченій підтримці України після повномасштабного вторгнення Росії. Цю ж пісну він виконає на пісенному конкурсі у Турині.

Мальта

Emma Louise Marie Muscat (Емма Мускат) — мальтійська співачка та модель, що працює в Італії. У 2016 випустила свій перший сингл. Виконавиця представить свою країну з піснею I Am What I Am.

Північна Македонія

Andrea (Андреа Коевска) розпочала свою кар’єру у 2020 році. На пісенному конкурсі співачка виконає пісню Circles.

Азербайджан

22-річний Nadir Rustamli (Надір Рустамлі) — переможець конкурсу Голос Азербайджану у 2021 році. У 2019 році представляв Азербайджан на Міжнародному пісенному конкурсі Youthvision, де посів друге місце серед 21 країни. Цьогоріч у Турині співак виконає пісню Fade To Black.

Швеція

Cornelia Jakobs (Корнелія Джейкобс) — шведська співачка та цьогорічна переможниця шведського музичного фестивалю. Представлятиме свою країну з піснею Hold Me Closer.

Фінал пісенного конкурсу Євробачення 2022 відбудеться 14 травня.

У цій частині 25 країн візьмуть участь: по 10 країн з кожного півфіналу та країни Великої п’ятірки (Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія і Франція).

Що відомо про представників країн-засновниць конкурсу?

Великобританія

Sam Ryder (Сем Райдер) — британський співак, гітарист та інфлюенсер. У 2019 році випустив перший сингл, а вже цього року представлятиме свою країну з піснею Space Man.

Німеччина

Malik Harris (Малік Гарріс) — репер та автор пісень. Після перемоги на конкурсі Germany 12 points виступатиме в Турині з піснею Rockstars.

Іспанія

Іспансько-кубинська співачка Chanel Terrero (Шанель Терреро) — танцівниця і акторка. Однак уже в 2021 році розпочала кар’єру співачки. Її конкурсна пісня — SloMo.

Італія

Учасник Євробачення 2019 Mahmood (Алессандро Махмуд), цьогоріч знову представлятиме Італію. Тоді на конкурсі він посів 2 місце з піснею Soldi, а згодом в Турині виконуватиме новий сингл Brividi разом зі співаком BLANCO. Дует переміг на музичному Фестивалі Санремо 2022, після чого отримали право представляти Італію на Євробаченні.

Франція

Alvan&Ahez — мультиінструментальний електрогурт, сформований у 2021 році. У Турині тріо виконуватиме пісню бретонських мотивів Fulenn.

Нагадаємо, раніше ми писали, під яким номером на конкурсі Євробачення 2022 виступить український гурт Кalush Оrchestra.