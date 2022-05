Евровидение 2022: все участники и песни конкурса в Турине

Песенный конкурс Евровидения-2022 — 66-й по счету. Состоится конкурс в Турине, в Италии, после победы 2021 года рок-группы Måneskin с песней Zitti e buoni. Полуфиналы конкурса запланированы на 10 и 12 мая 2022, а финал — 14 мая.

Нынешнее Евровидение точно войдет в историю, в частности, из-за ситуации в Украине. Об этом можно с уверенностью говорить уже после проведения репетиций других стран-конкурсанток, на которых звучат слова поддержки для Украины и ее народа.

Украина выступит на Евровидении в первом полуфинале, 10 мая. Нас будет представлять группа Kalush Orchestra, с песней Stefania в этнических мотивах.

Кто будет представлять другие страны?

В первом Полуфинале, 10 мая, мы познакомимся с:

Латвия

Группа Citi Zēni — латышская поп группа, которая была основана в 2020 году и состоит из шести участников. Они будут представлять Латвию с песней Eat Your Salad.

Швейцария

Marius Bear (Мариус Бер) — известный швейцарский певец, представляющий свою страну на музыкальном конкурсе Евровидение 2022 с песней Boys Do Cry.

Болгария

Группа Intelligent Music Project является болгарской супергруппой, основанной в 2012 году болгарским бизнесменом Миленом Врабевски. На Евровидении выступят с песней Intention.

Словения

Группа Last Pizza Slice (LPS) была основана в 2018 году и состоит из пяти участников. Их конкурсная композиция — Disko.

Португалия

Известная португальская исполнительница и автор песен MARO (Маро) выступит с песней Saudade, saudade.

Молдавия

Молдавские Братья Адваговы — дуэт, исполняющий песни в фольк-стиле. Начал свою деятельность в 2005 году и состоит из двух братьев: Василия и Виталия Адваговых. Они вместе с Zdob și Zdub будут представлять Молдову на песенном конкурсе Евровидение 2022 с песней Trenulețul.

Хорватия

Хорватская певица Mia Dimšić (Миа Димшич) является известной певицей, автором песен и мультиинструменталисткой. Она будет представлять Хорватию с песней Guilty Pleasure.

Дания

Представит Данию группа Reddi — данско-шведская группа, состоящая из четырех участниц. Они победители Melodi Grand Prix 2022, а на Евровидении появятся с песней The Show.

Армения

Rosa Linn (Роза Лин) — армянская певица, автор песен и продюсер звукозаписи. Она выступит с композицией Snap.

Норвегия

Представит страну недавно созданный дуэт Subwoolfer с песней Give That Wolf a Banana.

Нидерланды

От Нидерландов на песенный конкурс Евровидение 2022 года поедет певица S10, также известная как Stien den Hollander (Стин ден Голландер). Девушка работает в стиле рэпа и альт-поп. На Евровидении она выступит с композицией De Diepte.

Австрия

От Австрии на конкурс Евровидения поедет певица Pia Maria (Пиа Мария) вместе с ди-джеем LUM!X с песней Halo.

Албания

Албанская певица, танцовщица и автор песен Ronela Hajati (Ронела Хаяти) будет представлять свою страну с песней Sekret.

Греция

Певица Amanda Tenfjord (Аманда Тенфиорд) — греко-норвежская исполнительница и автор песен. Аманда родилась в Греции, однако выросла в Тенфиорде, в Норвегии. Представительница Греции на конкурсе Евровидение 2022 в Турине выступит с песней Die Together.

Исландия

Группа Systur, также известные как Сигга, Бета и Элин — исландская группа, основанная в 2011 году, состоящая из трех сестер: Сигригур, Элизабет и Эллин. На конкурсе они выступят с композицией Með hækkandi sól.

Литва

Monika Liu (Моника Лю) — литовская певица и автор песен. Представительница Литвы на Песенном конкурсе Евровидения 2022 выступит с песней Sentimentai.

Во втором Полуфинале, 12 мая будут петь следующие страны:

Бельгия

20-летний победитель Голоса Бельгии Jérémie Makiese (Джереми Макизе) будет представлять страну с песней Miss You.

Сербия

Ана Джурич, известная как Konstrakta — сербская певица. Прежде чем выступать соло с 2019 года, исполнительница получила популярность как ведущая вокалистка сербской инди-поп-группы Земля грува!, которая была основана в 2007 году. Konstrakta выступит в Турине с песней In corpore sano.

Финляндия

Легендарная финская группа The Rasmus примет участие во втором полуфинале с песней Jezebel. В составе коллектива произошли серьезные перемены. Из группы ушел соучредитель группы и гитарист Паули Рантасалми. Его заменила талантливая гитаристка и вокалистка Эмилия Эмппу Сухонен.

Чехия

Группа We Are Domi — чешско-норвежское электропоп трио, основанное в 2018 году. Их конкурсная песня Lights Off.

Польша

Krystian Ochman (Кристиан Охман) прославился после победы в одиннадцатом сезоне Голоса Польши. Будет представлять свою страну на конкурсе с песней River.

Румыния

WRS — румынский певец, также известный как Андрей-Ионутц Урсу. В январе 2020 года основал собственный электропоп проект WRS. В Турине будет выступать с песней Llámame.

Израиль

Michael Ben-David (Майкл Бен Дэвид) — победитель четвертого сезона The X Factor Israel, благодаря чему был избран представителем страны на Евровидение 2022. Певец исполнит песню IM.

Сан-Марино

Achille Lauro (Акилле Лауро) — итальянский певец, рэпер и автор песен. После победы на Una voce per San Marino 2022 год получил право представлять страну с песней Stripper.

Черногория

Vladana Vučinić (Владана Вучинич) — автор 9 синглов. На песенном конкурсе в Турине исполнит песню Breathe.

Австралия

Sheldon Riley (Шелдон Райли) был участником нескольких песенных конкурсов в Австралии и конкурса Америка имеет талант в США. Представит свою страну с песней Not the Same.

Грузия

Прогрессивная рок-группа Circus Mircus была основана в 2020 году. Трио играет экспериментальную музыку, смешивая разные жанры, каждый из которых представляет жизненный опыт и внутренний мир каждого участника. На Евровидении представят песню Lock me in.

Ирландия

В 2020 году Brooke Scullion (Брук Скаллион) заняла третье место на британском конкурсе The Voice UK. Ирландская певица будет выступать в Турине с песней That’s Rich.

Кипр

Греческая певица Andromache (Андромаха) совершила свой прорыв на музыкальной сцене с треком Na Soun Psema в 2017 году. В этом же году будет представлять Кипр с песней Ela.

Эстония

26 февраля 2022 года эстонский певец Stefan Airapetjan (Стефан Айрапетян) выступил со своей песней Hope на Таллиннском антивоенном митинге — одной из крупнейших демонстраций в современной истории Эстонии, посвященной поддержке Украины после полномасштабного вторжения России. Эту же песню он исполнит на песенном конкурсе в Турине.

Мальта

Emma Louise Marie Muscat (Эмма Мускат) — мальтийская певица и модель, работающая в Италии. В 2016 году выпустила свой первый сингл. Исполнительница представит свою страну с песней I Am What I Am.

Северная Македония

Andrea (Андреа Коевска) начала свою карьеру в 2020 году. На песенном конкурсе певица исполнит песню Circles.

Азербайджан

22-летний Nadir Rustamli (Надир Рустамли) — победитель конкурса Голос Азербайджана в 2021 году. В 2019 году представлял Азербайджан на Международном песенном конкурсе Youthvision, где занял второе место среди 21 страны. В этом году в Турине певец исполнит песню Fade To Black.

Швеция

Cornelia Jakobs (Корнелия Джейкобс) — шведская певица и победительница шведского музыкального фестиваля. Будет представлять свою страну с песней Hold Me Closer.

Финал песенного конкурса Евровидения 2022 года состоится 14 мая.

В этой части 25 стран примут участие по 10 стран из каждого полуфинала и страны Большой пятерки (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция).

Что известно о представителях стран-основательниц конкурса?

Великобритания

Sam Ryder (Сэм Райдер) — британский певец, гитарист и инфлюэнсер. В 2019 году выпустил первый сингл, а уже в этом году будет представлять свою страну с песней Space Man.

Германия

Malik Harris (Малик Гаррис) — рэпер и автор песен. После победы на конкурсе Germany 12 points будет выступать в Турине с песней Rockstars.

Испания

Испанско-кубинская певица Chanel Terrero (Шанель Терреро) — танцовщица и актриса. Однако уже в 2021 году приступила к карьере певицы. Ее конкурсная песня SloMo.

Италия

Участник Евровидения 2019 Mahmood (Алессандро Махмуд), в этом году снова будет представлять Италию. Тогда на конкурсе он занял 2 место с песней Soldi, а затем в Турине будет выполнять новый сингл Brividi вместе с певцом BLANCO. Дуэт победил на музыкальном Фестивале Санремо 2022 года, после чего получили право представлять Италию на Евровидении.

Франция

Alvan&Ahez — мультиинструментальная электрогруппа, сформированная в 2021 году. В Турине трио будет исполнять песню бретонских мотивов Fulenn.

