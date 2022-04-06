Стали відомі точні дати проведення Євробачення 2022. З яким номером виступить Україна?

Цьогоріч Євробачення-2022 для України було на межі зриву від самого початку — Національного відбору. Наступною перешкодою стала повномасштабна війна.

Через події в Україні було незрозуміло, чи поїде переможець Національного відбору, гурт Kalush Orchestra, на найбільший пісенний конкурс світу.

Тепер це стало відомо, також оголосили дати проведення двох півфіналів та фіналу.

Коли та де відбудеться Євробачення-2022

Минулого року перемогу отримав гурт Måneskin, який представляв Італію. Тож цьогоріч проведення конкурсу заплановане в місті Турин, Італія.

Уже традиційно відбудеться два півфінали, між якими розподіляють країн-учасників.

Перший півфінал — у вівторок, 10 травня 2022 року о 22:00 за київським часом.

Другий півфінал — за два дні, 12 травня 2022 року, о 22:00 за київським часом.

Чи братиме участь Росія

В обох півфіналах виступають по 18 країн, десять з яких виходять у фінал.

Проте цьогоріч у першому півфіналі очікують побачити виступи 17 країн.

Росію дискваліфікували й не допустять до участі у конкурсі через повномасштабну війну проти України.

Дата фіналу Євробачення 2022

Фінал Євробачення запланований на суботу. Переможця визначать уже 14 травня 2022 року. Розпочнеться подія о 22:00 за київським часом.

У фінал увійдуть 20 країн за результатами виступів у півфіналах. Ще п’ять гарантовано виступатимуть у фіналі — це країни великої п’ятірки.

Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція є країнами-засновницями. Також вони залишаються головними спонсорами конкурсу.

Незалежно від виступу у півфіналі цим країнам автоматично забезпечується місце у фіналі.

Чи поїде на Євробачення-2022 Kalush Orchestra

Раніше ходили чутки про ймовірність виступу гурту в режимі онлайн.

Нещодавно вокаліст гурту Олег Псюк у своїй сторінці в Insagram спростував це. Він написав допис, що підтверджує наміри гурту потрапити в Турин.

Так, вже офіційно можемо заявити! Гурт Kalush Orchestra їде на Євробачення-2022 до Турину, щоб виступити вживу.

Чекати на виступ наших учасників треба в першому півфіналі.

Kalush представить Україну під шостим номером.

Пісня гурту Stefania вже встигла стати символом боротьби українського народу проти російських окупантів. Саме з нею гурт виступить на конкурсі.

Також Kalush Orchestra вже збирається поїхати в європейський тур для збору грошей, що підуть на допомогу Україні.

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