Стали известны точные даты Евровидения 2022. С каким номером выступит Украина?

В этом году Евровидение-2022 для Украины было на грани срыва с самого начала — Национального отбора. Следующим препятствием стала полномасштабная война.

Из-за событий в Украине было непонятно, поедет ли победитель Национального отбора, группа Kalush Orchestra, на крупнейший песенный конкурс мира.

Теперь это стало известно, также объявили даты проведения двух полуфиналов и финала.

Когда и где состоится Евровидение-2022

В прошлом году победу одержала группа Måneskin, представлявшая Италию. В этом году проведение конкурса запланировано в городе Турин, Италия.

Уже традиционно состоятся два полуфинала, между которыми распределят стран-участников.

Первый полуфинал — во вторник, 10 мая 2022 в 22:00 по киевскому времени.

Второй полуфинал — уже через два дня, 12 мая 2022 года, в 22:00 по киевскому времени.

Будет ли участвовать Россия

В обоих полуфиналах выступают по 18 кран, десять из которых выходят в финал.

Тем не менее в первом полуфинале ожидаются выступления 17 стран.

Россию дисквалифицировали и не допустят к участию в конкурсе из-за полномасштабной войны против Украины.

Дата финала Евровидение 2022

Финал Евровидения запланирован на субботу. Победителя определят уже 14 мая 2022. Начнется событие в 22:00 по киевскому времени.

В финал войдут 20 стран по результатам выступлений в полуфиналах. Еще пять гарантированно будут выступать в финале — это страны большой пятерки.

Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция являются странами-учредителями, также остаются главными спонсорами конкурса.

Независимо от выступления в полуфинале, этим странам автоматически обеспечиваются места в финале.

Поедет ли на Евровидение-2022 Kalush Orchestra

Ранее ходили слухи о вероятности выступления группы в режиме онлайн.

Недавно вокалист группы Олег Псюк на своей странице в Insagram опроверг это. Он написал сообщение, подтверждающее намерения группы попасть в Турин.

Да, уже официально можем заявить! Группа Kalush Orchestra едет на Евровидение-2022 в Турин, чтобы выступить вживую.

Ждать выступление наших участников нужно в первом полуфинале. В этом году Kalush представит Украину под шестым номером.

Песня группы Stefania уже успела стать символом борьбы украинского народа против российских оккупантов. Именно с ней группа выступит на конкурсе.

Также Kalush Orchestra уже собирается уехать в европейский тур для сбора денег, которые пойдут на помощь Украине.

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