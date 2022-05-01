Анджеліно, будь ангелом миру! Jerry Heil та Kalush Orсhestra записали міні-пісню на честь приїзду Джолі в Україну

Учора голлівудська акторка, режисерка та амбасадорка доброї волі UNICEF Анджеліна Джолі приїхала у Львів. Вона зробила це з власної волі, щоб підтримати українських діток, які постраждали від війни Росії проти України.
Ця подія викликала неабиякий резонанс, а українська співачка Jerry Heil та гурт Kalush Orсhestra вже встигли записати про це міні-пісню.
Jerry Heil написала у своєму Instgram, що надихнулася прибуттям Анджеліни Джолі в Україну. Виконавиця тієї ж ночі звернулася до учасників гурту Kalush Orсhestra, які саме готуються у Львові до Євробачення. Міні-пісню записали без попередньої підготовки прямо в готельному номері.
Дякуємо, Анджеліно, за те, що привертаєш увагу всього світу тоді, коли він звик чути, що в Україні війна. Будь ласка, попроси своїх друзів з Голлівуду теж відвідувати нас, адже завдяки тобі тепер Україну знову чують! — написали музиканти.
Дякуємо, Анджеліно, за те, що привертаєш увагу всього світу тоді, коли він звик чути, що в Україні війна. Будь ласка, попроси своїх друзів з Голлівуду теж відвідувати нас, адже завдяки тобі тепер Україну знову чують! — написали музиканти.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ОХРАНА ОТМЄНА , це ???????????????????? ???????????????? (@thejerryheil)
Допис, поширений ОХРАНА ОТМЄНА , це ???????????????????? ???????????????? (@thejerryheil)
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну акторка підтримує наш народ. Нещодавно Анджеліна Джолі навідала українських дітей в лікарні Італії, які прибули туди на відновлення після поранення на війні.