Анджелина, будь ангелом мира! Jerry Heil и Kalush Orсhestra записали мини-песню о приезде Джоли в Украину

Вчера голливудская актриса, режиссер и посол доброй воли UNICEF Анджелина Джоли приехала во Львов. Она сделала это по своей воле, чтобы поддержать украинских деток, пострадавших от войны России против Украины.

Это событие вызвало большой резонанс, а украинская певица Jerry Heil и группа Kalush Orсhestra уже успели записать об этом мини-песню.

Jerry Heil написала в своем Instgram, что вдохновилась прибытием Анджелины Джоли в Украину. Исполнительница той же ночью обратилась к участникам группы Kalush Orсhestra, которые сейчас готовятся во Львове к Евровидению. Мини-песню записали без предварительной подготовки прямо в гостиничном номере.

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Спасибо, Анджелина, за то, что привлекаешь внимание всего мира, когда он привык слышать, что в Украине война. Пожалуйста, попроси своих друзей из Голливуда тоже посещать нас, ведь благодаря тебе теперь Украину снова слышат! — написали музыканты.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину актриса поддерживает наш народ. Недавно Анджелина Джоли посетила украинских детей в больнице Италии, прибывших туда на восстановление после ранения на войне.