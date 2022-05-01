Шоу-биз

Анджелина, будь ангелом мира! Jerry Heil и Kalush Orсhestra записали мини-песню о приезде Джоли в Украину

Елена Яковлева, редактор сайта 01 мая 2022, 20:30
Jerry Heil та гурт Kalush Orсhestra - міні-пісня про приїзд Анджеліни Джолі в Україну
Фото: Instagram

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