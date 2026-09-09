Вдома — це про відчуття всередині: відбулася прем’єра масштабного шоу гурту АНТИТІЛА

У вівторок, 8 вересня, відбулася прем’єра концерту поп-рок гурту АНТИТІЛА “Вдома” на їхньому YouTube-каналі. У березні цього року музиканти тричі зібрали київський Палац спорту, де показали наймасштабніше і технологічно найскладніше шоу за 18 років історії гурту. Ці три вечори стали великою зустріччю АНТИТІЛ зі своїми — і розмовою про те, що сьогодні означає бути вдома.

Прем’єра нового live show АНТИТІЛА на YouTube

Останніми роками музиканти гурту АНТИТІЛА багато виступали за кордоном, бачили великі світові шоу, спілкувалися з артистами міжнародного рівня та переймали їхній досвід.

За словами соліста гурту Тараса Тополі, масштаб шоу “Вдома” став безпрецедентним за 18 років існування гурту. Складні технічні рішення, світло, звук, спецефекти й драматургія вимагали максимальної зібраності всієї команди. Водночас за всім цим, на його думку, залишається головне — емоція, яку глядач має отримати від концерту.

— Мені важливо, щоб після концерту люди виходили щасливішими, ніж прийшли. Цей результат складається з багатьох речей — музики, атмосфери, контакту між музикантами та людьми, які прийшли почути й відчути. Але зрештою все це — заради одного: щоб люди отримали емоцію. І я вірю, що навіть через екран можна відчути ту атмосферу, яка була в залі. Тож вмикайте й дивіться. Це можливість ще раз пережити цей вечір — або побувати на ньому вперше, — говорить Тарас Тополя.

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Над шоу “Вдома” команда гурту працювала майже рік, воно стало фінальним акордом всеукраїнського туру, що охопив майже 40 міст. Концепція шоу — про те, де і коли людина відчуває себе своєю, особливо в час, коли мільйони українців були змушені залишити свої домівки.

Шоу “Вдома” гурту АНТИТІЛА / 7 Фотографій

Режисерами виступили Павло Закревський та Маріамі Погребинська.

— Для когось дім втрачено, для когось дім відбудовано, хтось шукає його за кордоном, хтось шукає дім у нових містах, у нових просторах, селах. І хочеться, аби кожен глядач віднайшов щось своє. Зрозумів, що вдома — це не про місце дії, це про відчуття всередині, — ділиться Павло Закревський.

У команді зазначають, що три вечори у Палаці спорту вийшли за межі звичного концертного формату — масштабне шоу поєднало продуману драматургію, сучасну сценографію та візуальні рішення, потужний звук і світло. А головне — артистів і тисячі людей, які співали разом в унісон.

Окремим викликом під час організації виступів стала робота зі звуком. Команда обрала нетипове для концерту такого масштабу рішення.

— Ми беремо студію звукозапису, перевозимо її в Палац спорту, щоб отримати звук, який ми отримали на студії звукозапису, який ви чуєте в себе в навушниках, тільки з енергією живого концерту, — пояснив Максим Сиволап, композитор і аранжувальник гурту.

Раніше ми розповідали про те, що гурт АНТИТІЛА відкрив у Львові експозицію, пов’язану з історією колективу.

Фото: гурт АНТИТІЛА

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