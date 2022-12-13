Віскі від Еда Ширана, військові трофеї та прапор РФ, об який можна витерти ноги — гурт Антитіла відкрив у Львові власний музей

Український гурт Антитіла вперше за 14 років свого існування відкрив експозицію, пов’язану з історією колективу. Усі елементи музейної виставки можна побачити у Львові, на території простору !Festrepublic.

З 12 по 25 грудня Антитіла дають змогу побачити півтонни експонатів, серед яких — ірландське віскі, яке подарував виконавцям британський співак Ед Ширан, перші мікрофони лідера гурту Тараса Тополі, нагороди й відзнаки колективу, костюми та реквізит зі зйомок кліпів.

У музеї Антитіл знайшлося місце і для військових трофеїв, які учасники привезли з фронту. Це уламки ракет, які сипались на голови музикантам під час служби на Харківщині, російські видання пропаганди з колишніх окупованих територій та інші трофеї 130 батальйону ТрО.

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Лідер гурту Тарас Тополя розповів Вікнам, що серед усіх експонатів для колективу найбільш пам’ятне:

Взагалі музей починається з двох великих стелажів, які наповнені нагородами. З однієї сторони — нагороди за музичні досягнення, а з інших — нагороди, які прилетіли від кацапів (усміхається).

— Це, напевно, найважливіші речі, які й задають настрій усього музею, — війна і музика. Адже серед експонатів особиста аптечка Сергія Вусика, на ній справжня кров наших солдатів, — ділиться Тарас Тополя.

Серед трофеїв Антитіла навіть покажуть російський прапор, щоб відвідувачі могли витирати об нього ноги, як розповідає Тарас.

Більшість експонатів, крім прапора та деяких речей музикантів, гурт продає. Вилучені кошти спрямує у свій благодійний фонд. Це стало однією з кількох ідей створення такого музею зараз, під час повномасштабної війни в Україні.

— Зібрані кошти з придбаних експонатів ми направимо на забезпечення військових, а саме на ремонт військової трофейної бронетехніки, яку ми розвертаємо проти ворога.

Насправді ми самі не знаємо, чи зараз найбільш вдалий момент для музею, але чом би й ні? І ще одна важлива причина — ми зіграємо єдиний український концерт 25 грудня у Львові. З цієї нагоди вирішили привідкрити залаштунки нашої творчості.

Наше 14-річчя ми зустріли на передовій, тому належно приділити увагу цій даті не змогли.

Але сьогодні нашій команді також цікаво усе це згадати та побачити все разом. А також після того, як у нас стало чимало трофеїв з передової, наша приватна колекція стала настільки великою, що її просто немає де тримати, — зізнається Тарас Тополя.

Відвідування музею Антитіл у Львові безплатне. Побачити експозицію особисто прийдуть і самі учасники гурту. Ексклюзивно для Вікон Антитіла розповіли, що добре підготувалися до запуску музею, тож на випадок відключення електроенергії у місті організатори встановили генератор.

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