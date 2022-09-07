Хочеться мажору, дати надію, віру в перемогу! Тарас Тополя про пісні у складний час, тур Європою та хлопців на передовій

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Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 07 Вересня 2022, 20:00
Інтерв'ю Тараса Тополі - фронтмена групу Антитіла
Фото: Instagram

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