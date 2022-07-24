Шоу-біз

Народжуються не пісенні рядки, а матюки! Тарас Тополя поділився буднями парамедика на Харківщині

Олена Яковлєва, редакторка сайту 24 Липня 2022, 20:30
Тарас Тополя про життя на фронті та будні парамедика
Фото: Instagram

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