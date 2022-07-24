Народжуються не пісенні рядки, а матюки! Тарас Тополя поділився буднями парамедика на Харківщині

З перших днів повномасштабної війни Росії проти України фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя доєднався до 130-го батальйону територіальної оборони Києва для захисту рідної землі.

Згодом у квітні підрозділ вирушив на північ Харківщини, де протягом двох місяців бійці гідно несли службу. В ефірі телемарафону співак поділився подробицями життя на фронті та буднів військового парамедика.

Життя на фронті

Тарас поділився у соцмережах відео (18+) порятунку пораненого бійця, якого команда медиків вчасно доправила до шпиталю.

Протягом двох місяців наш батальйон тримав позиції на півночі Харківщини. Це відео — це все те, через що ми пройшли протягом цього часу.

Ми ділимось цим відео, щоб всі побачили, що 130-ий батальйон територіальної оборони — це боєздатна одиниця Збройних сил України, — каже Тополя.

За його словами, попри постійний вогневий тиск росіян, бійці тероборони не лише вистояли, але й відбили десятки ворожих атак та завдали суттєвих ударів у відповідь, прорідивши лави окупантів.

Зараз батальйон перебуває на ротації, наповнюється новою силою та необхідною технікою.

Що ж до стану бійця з відео, то Тополя запевняє, що у його практиці ще не було випадків, коли поранені військові помирали. Адже це і є головна мета роботи парамедиків — збереження життя.

На щастя, протягом роботи нашого евакуаційного екіпажу на передовій не було випадків, коли поранені ставали героями навічно. Тобто ми довозили до реанімації та робили все від нас залежне для того, щоб вони вижили.

Багато хто зараз проходить реабілітацію. Дехто, на жаль, уже не зможе повернутись у батальйон, — ділиться співак.

Народжуються не рядки, а матюки

Антитіла хочуть якнайскоріше повернутись до творчості та звичних буднів музикантів, проте насамперед важливо відстояти рідну країну та відбити навалу окупантів.

Дуже хочеться повернутись на сцену найближчим часом. Я переконаний, що Антитіла за ці п’ять місяців як мінімум зробили те, щоб не соромно було дивитись нашим дітям у вічі, — каже Тополя.

Він передбачає, що після війни пісні гурту неодмінно зміняться, адже війна сильно впливає на емоційний стан усіх українців. А поки що замість рядків пісень народжуються лише нецензурні слова.

— Антитіла завжди співали про життя народу, тому що ми і є народ. А психологічно, мабуть, війна змінює кожного. Але я вірю в те, що вона не змінить нас у гіршу сторону, — зізнається фронтмен.

Про війну в Україні треба говорити постійно та нагадувати світові про те, на які звірства здатні російські військові. Саме для цього співачка Джамала візьме участь у польському шоу Танці з зірками. Читай, як це допоможе Україні.

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