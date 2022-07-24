Рождаются не песенные строчки, а маты! Тарас Тополя поделился буднями парамедика в Харьковской области

С первых дней полномасштабной войны России против Украины фронтмен группы Антитела Тарас Тополя присоединился к 130 батальону территориальной обороны Киева для защиты родной земли.

Позже, в апреле, подразделение отправилось на север Харьковской области, где в течение двух месяцев бойцы достойно несли службу. В эфире телемарафона певец поделился подробностями жизни на фронте и буднями военного парамедика.

Жизнь на фронте

Тарас поделился в соцсетях видео (18+) спасения раненого бойца, которого команда медиков вовремя доставила в госпиталь.

В течение двух месяцев наш батальон держал позицию на севере Харьковской области. Это видео — это все то, через что мы прошли в течение этого времени.

Мы делимся этим видео, чтобы все увидели, что 130 батальон территориальной обороны — это боеспособная единица Вооруженных сил Украины, — говорит Тополя.

По его словам, несмотря на постоянное огненное давление россиян бойцы терробороны не только выстояли, но и отбили десятки вражеских атак и нанесли существенные ответные удары, проредив ряды оккупантов.

В настоящее время батальон находится на ротации, наполняется новой силой и необходимой техникой.

Что касается состояния бойца с видео, то Тополя уверяет, что в его практике еще не было случаев, когда раненые военные умирали. Ведь это и есть главная цель работы парамедиков — сохранение жизни.

К счастью, во время работы нашего эвакуационного экипажа на передовой не было случаев, когда раненые становились героями навечно. То есть мы довозили до реанимации и делали все от нас зависящее для того, чтобы они выжили.

Многие сейчас проходят реабилитацию. Кто-то, к сожалению, уже не сможет вернуться в батальон, — делится певец.

Рождаются не строчки, а матерные слова

Антитела хотят как можно скорее вернуться к творчеству и привычным будням музыкантов, однако прежде всего важно отстоять родную страну и отразить нашествие оккупантов.

Очень хочется вернуться на сцену в ближайшее время. Я убежден, что Антитела за эти пять месяцев как минимум сделали то, чтобы не стыдно было смотреть нашим детям в глаза, — говорит Тополя.

Он предполагает, что после войны песни группы непременно изменятся, ведь война оказывает сильное влияние на эмоциональное состояние всех украинцев. А пока вместо строк песен рождаются только нецензурные слова.

— Антитела всегда пели о жизни народа, потому что мы и есть народ. А психологически, вероятно, война меняет каждого. Но я верю в то, что она не изменит нас в худшую сторону, — признается фронтмен.

О войне в Украине нужно говорить постоянно и напоминать миру о том, на какие зверства способны русские военные. Именно для этого певица Джамала примет участие в польском шоу Танцы со звездами. Читай, как это поможет Украине.

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