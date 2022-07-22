Нельзя взять отдых от войны: фронт Джамалы в польском шоу Танцы со звездами

О войне в Украине нужно говорить постоянно, напоминать миру о том, на какие зверства способны российские военные.
О том, чтобы мир знал правду, беспокоится наш информационный и культурный фронт, который своей деятельностью и творчеством привлекает внимание к войне в Украине.
Одним из самых мощных бойцов культурного фронта является Джамала. С начала пребывания за границей народная артистка Украины всячески приобщается к фондам, акциям и событиям по поддержке Украины.
Новым этапом ее культурного сражения за освещение темы войны станет шоу Танцы со Звездами в Польше.
Для меня участие в этом шоу — это возможность сказать об Украине, о моем доме и пострадавших людях.
Для меня участие в этом шоу — это возможность сказать об Украине, о моем доме и пострадавших людях.
Благодаря фонду Polsat впервые во время развлекательного шоу будет проводиться сбор средств в помощь Украине.
Таким образом, Джамала получит еще одно публичное пространство, где тема войны в Украине не будет утихать. Ведь теперь, как показывает практика, простого поста в социальной сети недостаточно.
Мы не должны умолкать до победы. Нельзя взять отдых от войны и позволить Европе отдохнуть от нас.
Мы не должны умолкать до победы. Нельзя взять отдых от войны и позволить Европе отдохнуть от нас.
Надо искать новые методы и способы говорить о войне и помогать, пока Украина не одержит окончательную победу.
Джамала призывает всех культурных деятелей умеющих петь, танцевать, рисовать и т.д. — использовать эти умения для Украины, пытаться собрать средства на помощь или привлечь как можно больше внимания.
Работают все методы в комплексе, поэтому каждый пустяк в совокупности дает мощный результат: концерты, выставки, митинги, акции, интервью.
В результате этих регулярных событий о нас знают, говорят и готовы помочь из-за границы.
В результате этих регулярных событий о нас знают, говорят и готовы помочь из-за границы.
Как можно поддержать Джамалу в польском шоу Танцы со Звездами еще неизвестно, но певица пообещала узнать это у организаторов и осветить на своей странице в социальной сети Instagram.
Если ты тоже боец культурного фронта, художник и стремишься помогать своим творчеством из Украины, но не хватает средств, то читай о том, как получить стипендиальные программы для творцов.
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