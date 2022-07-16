Держим культурный фронт: как в Украине развивают искусство во время войны

Все чаще мы слышим о том, как важно в условиях войны поддерживать, помогать развитию нашей украинской культурной и духовной жизни.

Обретает новую волну популярности известная фраза Уинстона Черчилля, сказанная во времена Второй Мировой войны: Если мы экономим на культуре, то за что мы воюем?

В Украине и сейчас работает Украинский культурный фонд, который помогает украинским творцам жить и творить в пользу государства и общества, а его исполнительный директор Владислав Берковский рассказал о стипендиях для людей искусства и о работе фонда в целом.

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Как работает стипендиальная программа в условиях войны?

Еще в начале полномасштабного вторжения Украинский культурный фонд перечислил все средства, которые были на его счету, на поддержку Вооруженных Сил Украины. Поэтому в последнее время фонд занимался поиском денег на восстановление собственного кошелька для поддержки и развития украинских творцов.

Наши творцы — это наш фонд. Это те, кто вкладывает нашу идею в борьбу.

Берковский говорит, что им удалось найти четыре миллиона гривен на восстановление стипендиальной программы для наших творцов. Их выделил государственный бюджет Украины.

— Из главного: наша стипендиальная программа предназначена только для тех, кто сейчас находится на территории Украины. Такая поддержка сигнализирует всем: мы направляемся на восстановление культурной жизни страны.

Кто может получить такую ​​стипендию и на какие нужды потратить?

Речь идет об индивидуальных творцах, которые из-за войны в Украине потеряли свои мастерские, не имеют возможности закупать краски или другие инструменты, необходимые для их творчества.

Получить стипендию может конкретное физическое лицо;

Лицо должно заниматься творческой деятельностью (сценарист, кинематографист, скульптор, художник, дизайнер-модельер и т.п.);

За эти средства человек может приобрести краски, кисти, глину и другие инструменты для профессиональной деятельности;

Владислав признается: трудно было определиться с характером поддержки, какой она должна быть — социальной или на восстановление искусства. В конце концов было решено восстанавливать само искусство и предоставлять средства исключительно на его полное восстановление.

Как будет проходить отбор на получение стипендии для творцов?

18 июля, в понедельник, начнется конкурс на подачу документов для участия в отборе, который продлится до 3 августа. Подать документы может совершеннолетний гражданин Украины, занимающийся творческой деятельностью.

Минимальная грантовая сумма составляет 50 тысяч гривен, а максимальная — 150 тысяч гривен.

Ознакомиться с информацией более подробно и подать заявку можно по ссылке на сайт Украинского культурного фонда.

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