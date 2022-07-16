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Тримаємо культурний фронт: як в Україні розвивають мистецтво під час війни

Вікторія Мельник, практикантка сайту 16 Липня 2022, 20:00
Стипендії митцям
Фото: Unsplash

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