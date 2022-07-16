Тримаємо культурний фронт: як в Україні розвивають мистецтво під час війни

Все частіше ми чуємо про те, як важливо в умовах війни підтримувати, допомагати у розвиткові нашому українському культурному та духовному життю.

Набуває нової хвилі популярності відома фраза Вінстона Черчилля за часів Другої Світової війни: “Якщо ми економимо на культурі, то за що ми воюємо”?

В Україні й зараз працює Український культурний фонд, який допомагає українським митцям жити та творити на користь держави та суспільства, а його виконавчий директор Владислав Берковський розповів про стипендії для митців та про роботу фонду загалом.

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Як працює стипендіальна програма в умовах війни?

Ще на початку повномасштабного вторгнення Український культурний фонд перерахував усі кошти, які були на його рахунку, на підтримку Збройних Сил України. Тож останнім часом фонд займався пошуком грошей на відновлення власного гаманця — для підтримки та розвитку українських митців.

Наші митці — це наш фонд. Це ті, хто вкладають нашу ідею в боротьбу.

Берковський каже: їм вдалося знайти чотири мільйони гривень на відновлення стипендіальної програми для наших митців. Їх виділив державний бюджет України.

— З головного: наша стипендіальна програма призначена лише для тих, хто зараз знаходиться на території України. Така підтримка сигналізує всім: ми скеровуємося на відновлення культурного, мистецького життя країни.

Хто може отримати таку стипендію та на які потреби витратити?

Мова йде про індивідуальних митців, які через війну в Україні втратили свої майстерні, не мають можливості закупляти фарби чи інші інструменти, які необхідні для їхньої творчості.

Отримати стипендію може конкретна фізична особа;

Особа має займатися мистецькою діяльністю (сценарист, кінематографіст, скульптор, художник, дизайнер-модельєр тощо);

За ці кошти особа може придбати фарби, пензлі, глину та інші інструменти для професійної діяльності;

Владислав зізнається: було важко визначитися із характером підтримки, якою вона повинна бути — соціальною чи на відновлення мистецтва. Врешті, було вирішено відновлювати саме мистецтво та надавати кошти виключно на його повне відновлення.

Як проходитиме відбір на отримання стипендії для митців?

18 липня, у понеділок, розпочнеться конкурс на подачу документів для участі у відборі, який триватиме до 3 серпня. Подати документи може повнолітній громадянин України, який займається мистецькою діяльністю.

Мінімальна грантова сума складає 50 тисяч гривень, а максимальна — 150 тисяч гривень.

Ознайомитися з інформацією більш детально та подати заявку на участь можна за посиланням на сайт Українського культурного фонду.

Якщо ж ти не митець, але також потребуєш фінансової підтримки — читай у нашому матеріалі, як отримати статус безробітного та матеріальну допомогу в умовах війни.

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