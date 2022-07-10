Виставка Спротив-2022: у Києві майстри перетворюють металолом РФ на мистецтво

Воєнний брухт окупантів може наблизити перемогу України. В Києві волонтери та військові презентували благодійну виставку російської техніки з фронту. Там і розірвані снаряди, і особисті речі загарбників і навіть вироби мистецтва, створені з ворожого залізяччя.

Відомо, що частина цих експонатів буде продана, а гроші передані на ЗСУ.

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Зібрана волонтерами експозиція показує — ворогу не те що перемогти не вдалося, а й вижити. На виставці можна побачити й закривавлені речі окупантів і навіть ту саму парадну форму — жодного разу не одягнуту. Побачити можна навіть невідкриті сухпаї.

Керівник батальйону ОУН Микола Коханівський з 2014 року знає, як і чим можуть гатити окупанти на Донбасі, а вже 24 лютого 2022 року він та його добровольці побачили все це і на Київщині.

Треба, аби весь народ почав боротися. Для того ми й показуємо всі ці артефакти, аби кожен розумів — війна триває.

Навіть жахливі кулі від російської зброї чи її уламки українські майстри перетворили на мистецтво — наче найстрашнішу відповідь на дії Росії.

Всі ці картини, статуетки та прикраси будуть продані на аукціоні, а вторговані гроші передадуть на потреби ЗСУ. А подивитися на всі ці експонати сучасної війни можна буде до кінця літа на Андріївському узвозі, у столиці.

А військові та волонтери закликають: не забувай про війну та жертвуй кошти волонтерам, які допомагають нашим ЗСУ!

Задонатити можна, наприклад, Фонду Повернись живим.

Це особливо важливо тим захисникам, які зараз протистоять окупантам на сході нашої країни. На Донеччині росіяни щодня коять військові злочини проти людей: обстріл Часового Яру підтверджує це.

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