Lifestyle

Трофейна ворожа техніка: на Михайлівській площі створили виставку втрат окупантів

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 21 Травня 2022, 19:00

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