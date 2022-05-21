Трофейна ворожа техніка: на Михайлівській площі створили виставку втрат окупантів

У центрі столиці з’явилася трофейна ворожа техніка. На Михайлівській площі виставили спалені російські танки. Їх туди привезли напередодні.

Кілька років поспіль на цій площі Україна завжди робила виставку нашої військової техніки та зброї. А сьогодні на цьому самому місці можна побачити фактично результати її роботи.

Сама виставка тільки розпочинає працювати й потрохи щодня буде збільшуватись.

Напередодні на площу привезли російський танк, який свого часу заїхав з білоруської території в Ірпінь. Там він намагався прорвати нашу оборонну лінію та був підбитий.

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Увесь день люди цікавляться та підходять подивитись. Кажуть, що така виставка досить неочікувана.

Деякі діляться думками, що наразі поменшало повідомлень про перемоги української армії, тому така демонстрація допоможе людям підняти бойовий дух. Таким чином багато хто може згадати, що підтримка ЗСУ досі важлива.

Виставка дуже потрібна, щоб українці не забували – ця війна широкомасштабна і вона триває.

А поки у столиці роблять виставку підбитої ворожої техніки, у звільнених українських містах продовжують знаходити не лише брухт, але й тіла російських солдатів. Читай, як на Харківщині ідентифікують окупантів та навіщо це роблять.