Українські бійці вийшли на кордон з РФ на Харківщині — Ганна Маляр про успіхи ЗСУ та мотивацію наших захисників

Росія ставить перед власними військовими завдання — вийти на кордони Луганської та Донецької областей, втім поки українські захисники тримають удар і не дають ворогу просунутися вглиб територій.

Про це під час телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, зараз лінія фронту зараз дуже широка, і Збройні Сили змушені укріплюватись на всій цій лінії, вздовж неї. Це ускладнює завдання для наших захисників.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Трапляються випадки, коли ворог переважає кількісно.

— Навіть був випадок, коли сили ворога переважали у 15 разів, – розповідає Маляр.

Запеклі бої зараз відбуваються, але поки що ворог не отримує ніяких результатів.

Просування на Харківському напрямку

Днями українські військові повідомили, що їм вдалося відтіснити ворога та вийти на державний кордон України з Росією. Яка ситуація в регіоні нині?

У Харківській області залишається ще незначна ділянка, на якій знаходиться ворог.

— Ще трохи, і ми зможемо наблизитися впритул до нашого кордону. Там теж на сьогодні тривають протистояння, – каже Ганна Маляр.

Мотивація українських військових

За словами Ганни Маляр, пояснити успіх українських військових та вдалі контратаки можна кількома речами:

ЗСУ мають величезний досвід у війні з росіянами з 2014 року. Ми дуже добре знаємо, як ворог себе поводить; Українські ЗС переймали дуже багато стандартів НАТО. Відбувалися постійні навчання. Тому наша армія, навіть з урахуванням великої кількості ворога (і озброєння, і особового складу) краще підготовлена. З особистих розмов з військовими, це справедливість нашої війни — ми боремося за власну землю. І усвідомлення того, що є певні тимчасово зайняті території, на яких залишаються наші люди. Цих людей потрібно звільняти.

Українські військові поступово контрнаступають на Ізюмському напрямку Харківської області. Чого чекати від Росії далі та як оцінювати досягнення ЗСУ — читай у матеріалі за посиланням.