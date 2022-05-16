Українські бійці вийшли на кордон з РФ на Харківщині — Ганна Маляр про успіхи ЗСУ та мотивацію наших захисників

Росія ставить перед власними військовими завдання — вийти на кордони Луганської та Донецької областей, втім поки українські захисники тримають удар і не дають ворогу просунутися вглиб територій.
Про це під час телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, зараз лінія фронту зараз дуже широка, і Збройні Сили змушені укріплюватись на всій цій лінії, вздовж неї. Це ускладнює завдання для наших захисників.
Трапляються випадки, коли ворог переважає кількісно.
— Навіть був випадок, коли сили ворога переважали у 15 разів, – розповідає Маляр.
Запеклі бої зараз відбуваються, але поки що ворог не отримує ніяких результатів.
Запеклі бої зараз відбуваються, але поки що ворог не отримує ніяких результатів.
Днями українські військові повідомили, що їм вдалося відтіснити ворога та вийти на державний кордон України з Росією. Яка ситуація в регіоні нині?
У Харківській області залишається ще незначна ділянка, на якій знаходиться ворог.
— Ще трохи, і ми зможемо наблизитися впритул до нашого кордону. Там теж на сьогодні тривають протистояння, – каже Ганна Маляр.
За словами Ганни Маляр, пояснити успіх українських військових та вдалі контратаки можна кількома речами:
Українські військові поступово контрнаступають на Ізюмському напрямку Харківської області. Чого чекати від Росії далі та як оцінювати досягнення ЗСУ — читай у матеріалі за посиланням.