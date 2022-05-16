ВСУ вышли на границу с РФ в Харьковской области — Анна Маляр об успехах и мотивации наших защитников

Россия ставит перед своими военными задачу — выйти на границы Луганской и Донецкой областей, впрочем, пока украинские защитники держат удар и не дают врагу продвинуться вглубь территорий.
Об этом во время телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, сейчас линия фронта очень широкая, и Вооруженные Силы вынуждены укрепляться по всей этой линии, вдоль нее. Это усложняет задачу для наших защитников.
Бывают случаи, когда враг превосходит нас количественно.
— Даже был случай, когда силы врага превосходили в 15 раз, – рассказывает Маляр.
Ожесточенные бои сейчас идут, но пока враг не получает никаких результатов.
Ожесточенные бои сейчас идут, но пока враг не получает никаких результатов.
На днях украинские военные сообщили, что им удалось оттеснить врага и выйти на границу Украины с Россией. Какая ситуация в регионе сейчас?
В Харьковской области остается еще небольшой участок, на котором находится враг.
— Еще немного, и мы сможем приблизиться к нашей границе. Там тоже сегодня продолжаются противостояния, – говорит Анна Маляр.
По словам Анны Маляр, объяснить успех украинских военных и успешные контратаки можно несколькими вещами:
Украинские военные постепенно контрнаступают на Изюмском направлении Харьковской области. Чего ждать от России дальше и как оценивать достижения ВСУ читай в материале по ссылке.