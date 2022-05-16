ВСУ вышли на границу с РФ в Харьковской области — Анна Маляр об успехах и мотивации наших защитников

Россия ставит перед своими военными задачу — выйти на границы Луганской и Донецкой областей, впрочем, пока украинские защитники держат удар и не дают врагу продвинуться вглубь территорий.

Об этом во время телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, сейчас линия фронта очень широкая, и Вооруженные Силы вынуждены укрепляться по всей этой линии, вдоль нее. Это усложняет задачу для наших защитников.

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Бывают случаи, когда враг превосходит нас количественно.

— Даже был случай, когда силы врага превосходили в 15 раз, – рассказывает Маляр.

Ожесточенные бои сейчас идут, но пока враг не получает никаких результатов.

Продвижение на Харьковском направлении

На днях украинские военные сообщили, что им удалось оттеснить врага и выйти на границу Украины с Россией. Какая ситуация в регионе сейчас?

В Харьковской области остается еще небольшой участок, на котором находится враг.

— Еще немного, и мы сможем приблизиться к нашей границе. Там тоже сегодня продолжаются противостояния, – говорит Анна Маляр.

Мотивация украинских военных

По словам Анны Маляр, объяснить успех украинских военных и успешные контратаки можно несколькими вещами:

У ВСУ огромный опыт ведения войны с россиянами с 2014 года. Мы очень хорошо знаем, как враг себя ведет; Украинские ВС перенимали большое количество стандартов НАТО. Проходили постоянные учения. Поэтому наша армия даже с учетом большого количества вражеских войск (и вооружения, и личного состава) лучше подготовлена. Из личных разговоров с военными, это справедливость нашей войны — мы боремся за свою землю. И осознание того, что есть определенные временно оккупированные территории, на которых остаются наши люди. Этих людей нужно освобождать.

Украинские военные постепенно контрнаступают на Изюмском направлении Харьковской области. Чего ждать от России дальше и как оценивать достижения ВСУ читай в материале по ссылке.