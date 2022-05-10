Метр за метром звільняють окуповані села: яка ситуація на Харківщині та чи можна вертатися додому

На Харківщині минулої доби загинули семеро мирних жителів — такі дані станом на вечір 9 травня наводить поліція.

У звільнених Циркунах, передмісті Харкова, що були під окупацією від першого дня повномасштабного вторгнення, учора підірвалися на російській розтяжці двоє жінок. Вони загинули.

Метр за метром українські військові звільняють окуповані села Харківщини.

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Останнім часом у самому Харкові стало значно спокійніше. Втім, казати, що запанувала тиша, поки зарано, ворожі обстріли продовжуються.

Командир бригади тероборони Роман Грищенко говорить:

Ворожа артилерія вже не дістає до Харкова, але загроза ракетних ударів поки залишається.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликає мешканців звільнених населених пунктів не поспішати повертатися додому. Адже ще кілька днів після цього має тривати зачистка, а ворог може ховатись десь у підвалах або лісах. Після цього мають ще відпрацювати територію піротехніки.

Під вогнем також населені пункти області, а найзапекліші бої — під Ізюмом, який перебуває під тимчасовою окупацією. Там сьогодні, 10 травня, з-під завалів п’ятиповерхівки рятувальники дістали 44 тіла цивільних.

Нагадаємо, напередодні російські військові вже традиційно гатили по українських містах. Читай, що відомо про потужні вибухи в Одесі, Миколаєві, на Дніпропетровщині та Донбасі 9 травня.