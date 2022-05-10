Метр за метром освобождают оккупированные села: какая ситуация в Харьковской области и можно ли возвращаться домой

В Харьковской области за прошедшие сутки погибли семь мирных жителей — такие данные по состоянию на вечер 9 мая приводит полиция.

В освобожденных Циркунах, пригороде Харькова, находившихся под оккупацией с первого дня полномасштабного вторжения, вчера на российской растяжке подорвались две женщины. Они погибли.

Метр за метром украинские военные освобождают оккупированные села Харьковской области.

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В последнее время в самом Харькове стало гораздо спокойнее. Впрочем, говорить, что воцарилась тишина, пока еще рано, вражеские обстрелы продолжаются.

Командир бригады терробороны Роман Грищенко говорит:

Вражеская артиллерия уже не достреливает в Харьков, но угроза ракетных ударов пока остается.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призывает жителей освобожденных населенных пунктов не спешить возвращаться домой. Еще несколько дней после этого должна продолжаться зачистка, а враг может прятаться где-то в подвалах или лесах. После этого территорию должны обработать пиротехники.

Под огнем также некоторые населенные пункты области, а самые ожесточенные бои — под Изюмом, который до сих пор под временной оккупацией. Там сегодня, 10 мая, из-под завалов пятиэтажки спасатели извлекли 44 тела гражданских.

Напомним, накануне российские военные уже традиционно стреляли по украинским городам. Читай, что известно о мощных взрывах в Одессе, Николаеве, Днепропетровской области и на Донбассе 9 мая.