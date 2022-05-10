Мощные ракетные удары по Одессе, Николаеву, на Донбассе — как Путин поздравил украинцев с 9 мая и какие последствия

В День победы, 9 мая, российские военные уже традиционно устроили обстрел украинских городов. Мощные взрывы прогремели в Одессе, Николаеве, Днепропетровской области и на Донбассе.

Рассказываем о последствиях ракетных ударов по украинским городам 9 мая подробнее.

Взрывы в Одессе

По Одессе оккупанты выпустили семь ракет.

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В ход пустили раритетные, советского образца (ракеты), которых по возрасту уже наведение подводит, – сообщили в ОК Південь.

Наши военные утверждают: это прямое свидетельство того, что ракетный потенциал армии РФ почти исчерпан.

Снаряды попали в торговый центр и склад готовой продукции. Пока известно, что в результате атаки один человек погиб, еще 5 доставлены в больницу.

А утром 9 мая российские военные ударили по Одессе и области из четырех ракет типа Оникс. Снаряды были выпущены из ракетного комплекса Бастион на территории оккупированного Крыма.

В ОК Південь такую атаку назвали истеричной и добавили, что таким образом враг продолжает психологическое давление на украинцев.

Обстрел Николаева

Вечером 9 мая громко было и в Николаеве. Местные жители сообщали о характерных звуках и выкладывали видео в сеть.

Предварительно, произошел кассетный обстрел Николаева.

У нас война, поэтому иногда что-то гремит, – прокомментировал городской голова Александр Сенкевич.

Информация о характере разрушений и возможных потерпевших уточняется.

Обстрелы в Донецкой области

Из-за обстрелов российских военных 9 мая в Донецкой области получили ранение шесть мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Взрывы в Днепропетровской области

Также сообщается о взрывах в Днепропетровской области. Ждем официального подтверждения информации.

Напомним также, что речь Владимира Путина на параде к 9 мая в Москве была очень слабой. Российский глава пытался хоть как-то оправдать вторжение на территорию Украины и заговорил о том, откуда готовилось нападение на Крым. Читай, как отреагировали на речь Путина в Украине по ссылке.