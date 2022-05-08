ЗСУ пішли в контрнаступ на Харківському напрямку, натомість окупанти за добу втратили сотні солдатів

Контрнаступ Збройних сил України на північний схід від Харкова має значний прогрес. І, ймовірно, просуватиметься до російського кордону. Такого висновку дійшли фахівці американського інституту вивчення війни, проаналізувавши дані бойових дій.
Успішні українські контратаки змусили росіян відступати. Вони навіть зруйнували три мости, щоб уповільнити просування української армії. Такі об’єкти інфраструктури зазвичай знищують, коли ухвалено рішення не просуватися далі незабаром — зауважують фахівці інституту.
Водночас мета української армії — відтіснити російську артилерію із зони досяжності Харкова. І змусити війська відійти до кордону Бєлгородської області. Зупинити наступ ЗСУ, ймовірно, не вдасться навіть з підкріпленням.
Російські окупанти втратили за добу 400 воїнів та 8 танків. А за всі дні повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ ліквідували:
Українські військові в Маріуполі потребують підтримки! Кожен може допомогти, раніше ми розповідали, як підписати петицію Save Mariupol.