ВСУ пошли в контрнаступление на Харьковском направлении, а оккупанты за сутки потеряли сотни солдат

Контрнаступление Вооруженных сил Украины к северо-востоку от Харькова имеет значительный прогресс. И, вероятно, будет продвигаться к российской границе. К такому выводу пришли специалисты американского института изучения войны, проанализировав данные боевых действий.

Успешные украинские контратаки вынудили россиян отступать. Они даже разрушили три моста, чтобы замедлить продвижение украинской армии. Такие объекты инфраструктуры обычно уничтожают, когда принято решение не продвигаться дальше в скором времени — отмечают специалисты института.

В то же время, цель украинской армии — оттеснить российскую артиллерию из зоны досягаемости Харькова. И вынудить войска отойти к границе Белгородской области. Остановить наступление ВСУ, возможно, не удастся даже с подкреплением.

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Российские оккупанты потеряли за сутки 400 воинов и 8 танков. А за все дни полномасштабного вторжения России ВСУ ликвидировали:

25,5 тыс. россиян,

1130 танков,

2741 бронированную машину,

509 артиллерийских систем,

179 реактивных систем залпового огня,

86 средств противовоздушной обороны,

360 беспилотников,

199 самолетов и столько же вертолетов,

украинская армия сожгла 1961 единицу автомобильной техники,

потопили 12 кораблей.

Украинские военные в Мариуполе нуждаются в поддержке! Каждый может помочь раньше мы рассказывали, как подписать петицию Save Mariupol.