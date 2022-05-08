Росіянам неважливо, кого вбивати. Від удару по школі в Білогорівці загинули не менше 60 людей

Напередодні, 7 травня, російські військові застосували важкі авіабомби по школі в Білогорівці, що на Луганщині. Саме в цьому приміщенні переховувалися бабусі, мами, діти.

Внаслідок потужного авіаудару загинули щонайменше 60 людей. Такі попередні дані озвучив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Як стало відомо, з-під завалів вдалося врятували 30 людей, семеро з них — поранені.

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Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули, – каже Гайдай.

Аби загасити масштабну пожежу, рятувальникам знадобилося чотири години. Розбір завалів триває і донині.

Сергій Гайдай наголошує: це справжні звірства “руського міру” — цинічний обстріл школи із бомбосховищем, вбивство дітей в Привіллі.

Росіянам неважливо, кого вбивати. Не може військового – вб’є беззахисну дитину.

Зауважимо, що напередодні вдень російські військові з Градів та Ураганів обстріляли Привілля. Там загинули 11 та 14-річні хлопці, їхня бабуся, а дві сестрички (12 і 8 років) отримали тяжкі поранення. Нині вони в лікарні.

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