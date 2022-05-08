Україна

Росіянам неважливо, кого вбивати. Від удару по школі в Білогорівці загинули не менше 60 людей

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 08 Травня 2022, 09:00
Авіаудар по школі в Білогорівці

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