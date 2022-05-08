Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 8 травня

Поки наші військові боряться з російським злом, ми дослухаємось до Генштабу ЗСУ, який попереджає мирне населення України про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.
На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосередив на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України.
Ворог здійснював обстріли із застосуванням артилерії в районах населених пунктів Прудянка, Слатине.
В результаті наступу підрозділів Збройних Сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркуни.
В результаті наступу підрозділів Збройних Сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркуни.
Противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.
На Донецькому напрямку ворог зосередив основні зусилля на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на населені пункти Лиман та Сєвєродонецьк.
На Донецькому напрямку ворог зосередив основні зусилля на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на населені пункти Лиман та Сєвєродонецьк.
Продовжував артилерійські обстріли та завдання ракетно-бомбових ударів із застосуванням оперативно-тактичної авіації на окремих напрямках.
Також, противник намагався взяти під контроль населений пункт Олександрівка, успіху не мав.
На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати підрозділи Сил оборони у районі заводу Азовсталь. За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії.
На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати підрозділи Сил оборони у районі заводу Азовсталь. За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії.
За підтримки авіації намагався вести наступальні дії в напрямку населеного пункту Полтавка Запорізької області, зазнав втрат, відійшов на раніше займані позиції.
Підрозділи Сил оборони в районі населеного пункту Пологи Запорізької області успішно нанесли вогневе ураження противнику, знищивши частину його озброєння та військової техніки. Особовий склад ворога залишив позиції.
На Південнобузькому напрямку противник веде оборону та наносить ракетні удари по військовій та цивільній інфраструктурі.
На Криворізькому напрямку наступальних дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ із застосуванням мінометів та ствольної артилерії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насправді відбувається в окупованих містах України.