Ворог обстрілює щодня. Як живуть прості українці на прифронтовій Дніпропетровщині

Садять городи у перервах між обстрілами. Так живуть нині мешканці Зеленодольської громади, що на Дніпропетровщині.

Ця місцевість – прифронтова. 5-7 кілометрів від неї вже позиції російської армії на окупованій ними Херсонщині. І ворог чи не щодня обстрілює громаду забороненими Женевською конвенцією касетними та фосфорними боєприпасами.

Від початку повномасштабної війни від них загинуло вже четверо селян.

Наразі у Зеленодольську ворог потрощив чотири багатоповерхівки, близько 60 приватних садиб та кілька інфраструктурних об’єктів.

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З території громади вже поїхати близько третини жителів, це майже десять тисяч людей. Оскільки де-не-де, а гатять загарбники постійно.

Попри регулярні обстріли у Зеленодольську працюють усі служби, а місто намагається жити звичним життям.

Не падає духом і мешканка села Мала Костромка пані Олена, чий будинок потрощило від вибуху. Вона його будувала з батьками 35 років тому, а тепер відновлює власноруч.

Крім того, як сама говорить, город теж сам себе не посадить – все ж таки весна.

Відчуває це і природа в обласному центрі у Дніпрі, де нещодавно розквітли яскраві тюльпани та надихають людей у часи війни. Читай, як комунальники міста подбали, щоб вразити містян.