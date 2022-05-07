Ворог обстрілює щодня. Як живуть прості українці на прифронтовій Дніпропетровщині

Садять городи у перервах між обстрілами. Так живуть нині мешканці Зеленодольської громади, що на Дніпропетровщині.
Ця місцевість – прифронтова. 5-7 кілометрів від неї вже позиції російської армії на окупованій ними Херсонщині. І ворог чи не щодня обстрілює громаду забороненими Женевською конвенцією касетними та фосфорними боєприпасами.
Від початку повномасштабної війни від них загинуло вже четверо селян.
Від початку повномасштабної війни від них загинуло вже четверо селян.
Наразі у Зеленодольську ворог потрощив чотири багатоповерхівки, близько 60 приватних садиб та кілька інфраструктурних об’єктів.
З території громади вже поїхати близько третини жителів, це майже десять тисяч людей. Оскільки де-не-де, а гатять загарбники постійно.
Попри регулярні обстріли у Зеленодольську працюють усі служби, а місто намагається жити звичним життям.
Не падає духом і мешканка села Мала Костромка пані Олена, чий будинок потрощило від вибуху. Вона його будувала з батьками 35 років тому, а тепер відновлює власноруч.
Крім того, як сама говорить, город теж сам себе не посадить – все ж таки весна.
Відчуває це і природа в обласному центрі у Дніпрі, де нещодавно розквітли яскраві тюльпани та надихають людей у часи війни. Читай, як комунальники міста подбали, щоб вразити містян.