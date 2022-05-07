Україна

Ворог обстрілює щодня. Як живуть прості українці на прифронтовій Дніпропетровщині

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 07 Травня 2022, 22:02

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