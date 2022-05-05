Залякують людей через смс: як окупанти тиснуть на мешканців Дніпра

Вчора ввечері по всій Україні лунали тривоги. Дніпро ж чуло вибухи від ворожих ракет. Вони пошкодили центр міста та залізничну інфраструктуру.
Потерпілих від вибуху на залізничному вокзалі немає, проте є значні руйнування, що змусили зупинити рух потягів.
Окупанти всіляко намагаються ускладнити або заблокувати нам шляхи для перевезення необхідних боєприпасів та озброєння.
Також за минулу добу російські військові встигли обстріляти два села Синельниківського району.
Кілька десятків житлових будинків були пошкоджені, а школа, дитячий садок та магазин лишилися без вікон.
Серед мешканців жертв немає, оскільки частина з них уже виїхала в безпечнішу місцевість.
Як не ракетами, так касетними бомбами.
Як не ракетами, так касетними бомбами.
Тим часом за три дні травня піротехніки знищили майже сто касетних вибухонебезпечних установок, заборонених міжнародними конвенціями.
Загалом за час повномасштабного вторгнення кількість знищених боєприпасів, вибухонебезпечних предметів уже сягнула 1700 одиниць.
Якщо не вдається знищити фізично, то час підключати інформаційно-психологічний тиск. Напевно, окупанти вірять, що нас можна цим залякати.
Жителям почали надходити повідомлення з характерною буквою Z від окупантів.
Якщо ти ще живий — це не твій здобуток, просто ми дали тобі другий шанс, не втрать його. Склади зброю, і ми гарантуємо тобі життя!
Якщо ти ще живий — це не твій здобуток, просто ми дали тобі другий шанс, не втрать його. Склади зброю, і ми гарантуємо тобі життя!
Українська влада просить Дніпро не перейматися та ігнорувати такі повідомлення.
Місцевих жителів після численних обстрілів та бомбардувань подібним повідомленням уже неможливо залякати.
Українці проявляють свою сміливість і хоробрість щодня. Попри численні обстріли, аграрії продовжують посівні роботи. Звісно, після перевірки полів піротехніками. Частина посівних робіт уже успішно завершена.
Є й інакший тип інформаційної атаки: на Херсонщині знищують вузли зв’язку, щоб люди не мали доступу до правдивої інформації.