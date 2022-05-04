Вимикають мобільний зв’язок та бояться правди: навіщо росіяни знищують вузли зв’язку на Херсонщині

4 квітня зранку усі мобільні оператори відновили зв’язок у Херсонській області у тимчасово окупованих районах. Зв’язку не було від суботи внаслідок обстрілу.

Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь розповів про цю зв’язкову війну та відновлення мережі на Херсонщині.

Крім того, окупанти пошкодили не лише саме мережу своїми обстрілами, але й вимкнули комутаційне обладнання у самому Херсоні.

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Однак сьогодні зранку, 4 травня, було відновлено зв’язок та підключене інше обладнання. Тому українці, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, можуть дзвонити та мають доступ до інтернету.

Навіщо окупанти знищують мережу на тимчасово окупованих територіях

Окупанти знищують як цілі міста, так і об’єкти зв’язку. Оскільки вони розуміють, що насамперед їм необхідно захопити як зв’язок, так і зупинити потім правдивої інформації на тимчасово окуповані території.

Російські війська знищують телевізійні башні, інфраструктуру мобільних операторів.

Проте українці, на щастя, не такі, як недолугі російські військові. Тому вони розуміють, що Україна їх не залишить.

Загарбники також намагаються через супутники надати свій телевізійний сигнал на тимчасово окуповані території.

Проте українське мовлення теж є на супутниковому зв’язку, тому наше телебачення можна дивитись з будь-якої точки України.

Нагадаємо, раніше заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів про ситуацію в тимчасово окупованому Херсоні.