Выключают мобильную связь и боятся правды: зачем россияне уничтожают узлы связи в Херсонской области

4 мая с утра все мобильные операторы возобновили связь в Херсонской области во временно оккупированных районах. Связи не было с субботы в результате обстрела.

Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь рассказал об этой связной войне и возобновлении сети в Херсонской области.

Кроме того, что оккупанты повредили не только сеть своими обстрелами, но и выключили коммутационное оборудование в самом Херсоне.

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Однако была восстановлена ​​связь и подключено другое оборудование. Поэтому украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях, могут звонить и имеют доступ к интернету.

Зачем оккупанты уничтожают сеть на временно оккупированных территориях

Оккупанты уничтожают как целые города, так и объекты связи. Поскольку они понимают, что, прежде всего, им необходимо захватить как связь, так и остановить потом правдивой информации на временно оккупированные территории.

Российские войска уничтожают телевизионные башни, инфраструктуру мобильных операторов.

Однако украинцы к счастью не такие, как бестолковые российские военные. Потому они понимают, что Украина их не оставит.

Захватчики также пытаются через спутники дать свой телевизионный сигнал на временно оккупированные территории.

Однако украинское вещание тоже на спутниковой связи, поэтому наше телевидение можно смотреть с любой точки Украины.

Напомним, ранее заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов рассказал о ситуации во временно оккупированном Херсоне.