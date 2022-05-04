Украина

Выключают мобильную связь и боятся правды: зачем россияне уничтожают узлы связи в Херсонской области

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 мая 2022, 00:30

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0:01:27
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