Референдум в Херсоне – вслед за российским кораблем! Какая ситуация в городе сейчас

Россияне из-за отсутствия больших побед начинают готовить Херсон к презентации российскому обществу как желаемое достижение.
Оккупанты заявили, что с 1 мая переведут подконтрольные им территории Херсонской области на рубли, и процесс продлится четыре месяца. Становится ясно, что в планах путинских войск задержаться здесь надолго.
Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов рассказал о ситуации во временно оккупированном Херсоне.
По словам Данилова, столь планируемый и ожидаемый россиянами референдум “ХНР” блестяще провалился.
“ХНР” утонула вместе с крейсером Москва.
“ХНР” утонула вместе с крейсером Москва.
Главной причиной стало героическое сопротивление херсонцев и отсутствие коллаборантов. Также планы срывают и постоянные боевые действия на подходе к Херсону.
Также Данилов рассказал, что на территориях, которые оккупанты контролируют полностью — Каховка, Новая Каховка — вероятно, будет происходить расчет в рублях. Такие действия Россия совершает уже не первый раз: действуя по привычному шаблону, делают территорию экономически зависимой от государства РФ.
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Обрати внимание на актуальную карту боевых действий на территории Украины.