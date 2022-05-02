Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 2 мая

Россиянам следует понять одну вещь — мы не терпим того, что нам не нравится. Поэтому в истории Украины было сколько разных революций, ведь мы — свободный народ. Сейчас нам не нравится, что россияне вторглись на нашу землю, очень не нравится.

Мы будем защищаться и сражаться до самой победы. На территории нашей страны продолжаются ожесточенные бои. Так что нужно знать безопасные направления движения.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 2 мая 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что на Северском направлении враг обстреливал украинские позиции в районе населённого пункта Сеньковка. Для уточнения положения наших войск в Сумском направлении противник провел воздушную разведку с применением БПЛА.

На Слобожанском направлении враг обстреливал позиции сил обороны из минометов в районах населенных пунктов Уды и Прудянка. Также российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Старый Салтов.

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На Изюмском направлении противник пытался вести наступательные действия, успеха не имел, понес потери в живой силе и технике.

На Донецком и Таврийском направлениях враг пытался установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная, успеха не имел, также понес потери.

В Южнобужском направлении противник силами определенных подразделений ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.

Основные усилия оккупанты сосредоточили на Криворожском направлении. Вели артиллерийский огонь по позициям наших подразделений в районах Таврического, Осокоровки, Трудолюбовки и Княжевки.

Российские военные продолжают обстреливать Украину, люди ищут безопасность в западных областях Украины. Самой радостной новостью стало то, что удалось частично эвакуировать мирное население из Азовстали в Мариуполе.