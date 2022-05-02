Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 2 травня

Росіянам варто зрозуміти одну річ — ми не терпимо того, що нам не подобається. Тому в історії України було скільки різних революцій, адже ми — вільний народ. Наразі нам не подобається, що росіяни вторглися на нашу землю, дуже не подобається.

Ми будемо боронитися і битися до самої перемоги. На території нашої країни тривають запеклі бої. Тож треба знати безпечні напрямки руху.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 2 травня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Сіверському напрямку ворог обстрілював українські позиції в районі населеного пункту Сеньківка. Для уточнення положення наших військ на Сумському напрямку противник провів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

На Слобожанському напрямку ворог обстрілював позиції Сил оборони із мінометів в районах населених пунктів Уди та Прудянка. Також російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Старий Салтів.

На Ізюмському напрямку противник намагався вести наступальні дії, успіху не мав, зазнав втрат у живій силі та техніці.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, успіху не мав, також зазнав втрат.

На Південнобузькому напрямку противник силами визначених підрозділів веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг.

Основні зусилля окупанти зосередили на Криворізькому напрямку. Вели артилерійський вогонь по позиціях наших підрозділів у районах Таврійського, Осокорівки, Трудолюбівки та Князівки.

Російські військові продовжують обстрілювати Україну, люди шукають безпеки в західних областях України. Найрадіснішою новиною за вчорашній стало те, що вдалося частково евакуювати мирне населення з Азовсталі в Маріуполі.