Ранкові вибухи в Одесі та на Миколаївщині — окупанти поцілили в “цікавий” об’єкт

Ранком неділі, 1 травня, пролунали вибухи в Одесі та Миколаївській області. Ситуацію на Миколаївщині вже прокоментував голова місцевої ОВА Віталій Кім.
За словами голови Миколаївської ОВА, окупанти влучили в ємність з добривами.
Окупанти проти українських добрив, — підписав Кім.
Він також оприлюднив фото з місця “прильоту”.
Фото: Віталій Кім/Telegram
Віталій Кім додав, що хмара після вибуху вже стала білою. Наразі стан повітря перевіряють фахівці.
Оновлення: у повітрі не виявили шкідливих речовин, небезпеки немає.
Є інформація про ранковий вибух в Одесі 1 травня. Про це інформує Суспільне.Одеса.
За попередньою інформацією, в Одесі спрацювали сили протиповітряної оборони. Про таке заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону.
В оперативному командуванні військ Південь повідомили, що над Одесою збили російський безпілотник-розвідник.
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